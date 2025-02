A partir de este martes 11 de febrero de 2025, la cantante colombiana Shakira comenzará su esperado recorrido por Latinoamérica, con conciertos programados en países como Argentina, Brasil, México, Perú, Colombia y Chile; como parte de su aclamada gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, que rinde homenaje a la música popular de la artista.



Basada en su reciente álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, esta serie de presentaciones por Latinoamérica busca fomentar el empoderamiento y la fortaleza, valores que Shakira desea transmitir a diversas generaciones de seguidores, tanto a aquellos que nunca han tenido la oportunidad de verla en vivo como a quienes han anhelado su regreso durante años.

Shakira deja mensaje a sus fans de Latinoamérica



A través de sus redes sociales, Shakira compartió un extenso mensaje, horas antes de iniciar su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, programada para este martes 11 de febrero en Brasil. En su publicación, la colombiana aseguró que dará el mejor show de su vida, tal y como siempre lo ha intentado, cada vez que ha subido a un escenario.



“Hoy es el día. En este momento, escribo estas líneas desde mi camerino. El reflejo en el espejo me devuelve la imagen de una mujer que ha dejado hasta el último aliento en cada ensayo, en cada acorde, en cada paso. Doce meses. Catorce horas al día. Un año entero preparando cada detalle con el objetivo en mente: darles el mejor show de mi vida”, manifestó junto a una fotografía suya.



Luego, Shakira manifestó que dará lo mejor de sí este martes. “Sé que la perfección no existe, pero sí sé que esta noche me entregaré a ustedes tal cual soy, con la voz afilada por la experiencia y la piel marcada por cada batalla ganada y perdida. Esta noche, no será solo para verme cantar. Será para aullar, sentir, gritar lo que no nos animamos a decir aún. Bailar, reír, llorar, abrazarse, perdernos y encontrarnos en cada canción. Porque lo que hemos construido juntos no es solo música. Es un pacto. Es un lenguaje, el lenguaje de nuestra manada. Y si algo es cierto, es que una loba jamás olvida a su manada y después de esta noche cada uno de ustedes estará conmigo para siempre”, añadió.

Posible setlist para el concierto de Shakira en Lima



Entre los temas que los fanáticos de Shakira esperan escuchar el domingo 16 y lunes 17 de febrero en el Estadio Nacional se encuentran clásicos como ‘Hips Don’t Lie’, ‘Waka Waka’ y ‘La tortura’. Además, Shakira podría interpretar sus más recientes éxitos, tales como ‘Monotonía’, ‘Te felicito’ y ‘BZRP Music Sessions #53’. Algunas de las canciones que podrían estar presentes en los conciertos de Shakira son los siguientes títulos: