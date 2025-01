De 'Hips Don’t Lie' a 'Soltera': ¿Qué temas cantaría Shakira en su tour 'Las mujeres ya no lloran'?

Tras varios años de ausencia en los escenarios, Shakira está lista para retomar los conciertos en vivo con su tan esperado tour 'Las mujeres ya no lloran'. El inicio de esta gira mundial será el próximo 11 de febrero de 2025, en Río de Janeiro, Brasil. A lo largo de su tour, que abarcará diferentes países de América Latina y Norteamérica, la cantante promete entregar un espectáculo único lleno de sus más grandes éxitos. En Perú, los fanáticos podrán disfrutar de su música los próximos 16 y 17 de febrero en el Estadio Nacional, en Lima, donde se espera un concierto lleno de emoción y sorpresas.

La noticia de su regreso a los escenarios ha generado una gran expectativa entre sus seguidores, quienes se preguntan qué temas estarán incluidos en su repertorio. Aunque el setlist oficial aún no ha sido confirmado, han comenzado a circular rumores sobre las canciones que la barranquillera interpretará en sus shows. De acuerdo con las filtraciones, algunas de las canciones más esperadas por los fans son los clásicos como 'Hips Don’t Lie', 'Waka Waka' y 'La Tortura', además de sus más recientes éxitos, como 'Monotonía', 'Te Felicito' y 'BZRP Music Sessions #53'. Sin duda, el regreso de Shakira será uno de los eventos más importantes del año en la música latina.

Las sorpresas de Shakira en su nuevo tour

El tour 'Las mujeres ya no lloran' será una de las giras más ambiciosas en la carrera de Shakira, ya que recorrerá numerosos países, llevando su música a un público completamente nuevo y diverso. Aunque el setlist completo aún no ha sido confirmado oficialmente, las filtraciones indican que la cantante tiene preparadas varias sorpresas que dejarán a sus seguidores sorprendidos y emocionados.

Recientemente, Albert Menéndez, uno de los miembros de la banda de Shakira, compartió accidentalmente un video que mostró algunas escenas de los ensayos previos al tour. Este metraje filtrado reveló un listado preliminar de canciones que podrían formar parte del setlist de la gira. Aunque no se ha confirmado de manera oficial, los fanáticos rápidamente comenzaron a especular sobre los temas que la cantante podría interpretar en sus conciertos.

Entre las canciones que podrían incluirse en el repertorio están 'Acróstico', 'Copa Vacía' y 'Addicted To You', que muestran su lado más introspectivo y romántico. También es probable que se incluyan temas como 'Girl Like Me' y 'Whenever, Wherever', que fueron grandes éxitos en su momento. Sin lugar a dudas, el setlist de Shakira promete una mezcla perfecta entre nostalgia y frescura, abarcando los momentos más icónicos de su carrera.

Shakira hizo sold out en sus dos fechas en Perú. Foto: Teleticket

Posible setlist para el 'Las mujeres ya no lloran Tour':

La Fuerte

Girl Like Me

Las de la Intuición / Estoy Aquí

Empire / Inevitable

Te Felicito / TQG

Acróstico

Copa Vacía / La Bicicleta / La Tortura

Addicted To You

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Loca

Entre Paréntesis

Ciega Sordomuda / El Jefe

Cómo, Dónde y Cuándo

Última

Ojos Así

Pies Descalzos

Antología

Poem To A Horse

Objection

Whenever, Wherever

Waka Waka

She Wolf

BZRP Music Sessions #53

Soltera

Don’t Bother

Las filtraciones sobre el setlist de Shakira han causado gran emoción entre los fanáticos, quienes esperan con ansias su regreso a los escenarios. Aunque no se puede confirmar de manera oficial este listado, parece claro que la cantante presentará una variedad de temas que harán vibrar a todos en sus conciertos.