El exchico reality Gino Assereto sorprendió a sus seguidores al aparecer junto a María José Vigil, más conocida como ‘Majo con sabor’, una popular influencer gastronómica, quien se rumorea que tuvo un romance con el conductor Renato ‘Tato’ Luna. El modelo y la chef estuvieron como invitados en el programa ‘El Flow’, conducido por Jota Benz, hermano de Assereto, a través de la radio La Zona.

Cabe recordar que Gino y Majo fueron captados por un ‘ampay’ de 'Amor y Fuego 'el lunes 20 de enero, compartiendo apasionados besos en la entrada de una discoteca mientras se tomaban de la mano. Las imágenes causaron gran revuelo, especialmente porque Assereto había permanecido en silencio desde su separación con la presentadora Jazmín Pinedo.

Gino Assereto señala el tipo de relación que tiene con Majo

Ante la pregunta de Jota Benz, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’, Gino Assereto, dejó en claro que, aunque oficialmente no son novios, están en el proceso de conocerse. Además, elogió a Majo y no dudó en resaltar sus virtudes como chef, afirmando que su presente es el mejor. “No, no somos pareja oficialmente, pero hay algo bonito, y lo que más me importa es conocerla. Transmite una energía muy bonita, me encanta su ser, es un ángel hermoso y eso ya es bastante”, dijo de manera tranquila Gino, de 37 años.

“Tú puedes pasarla bien y estamos expuestos a que especulen y empiecen a inventar cosas. La gente opina según lo que ellos creen, pero si hay algo que he aprendido es a conocer a las personas. Majo me transmite mucha felicidad, siempre está con una sonrisa, y esa es una virtud muy bonita que todo el mundo debería tener. Yo estoy viviendo un presente muy bonito”, indicó el exnovio de Jazmín Pinedo, quien le dijo a ‘Majo con sabor’ que era muy hermosa.

¿Cómo se conocieron Gino Assereto y ‘Majo con sabor’?

En la entrevista con Jota Benz, el modelo Gino Assereto abrió su corazón sobre cómo comenzó su vínculo con Majo. Reveló que todo surgió cuando la vio en el reality de cocina 'El Gran Chef Famosos', quedando fascinado por su carisma. Impulsado por su impresión, no dudó en contactarla a través de Instagram para iniciar esa conexión especial.

“Yo le escribí porque ya la había visto en un programa de cocina, y me llamó mucho la atención. Tiene una virtud muy bonita: siempre tiene una sonrisa en la cara. Conocer a alguien así, que desde que se despierta hasta que se duerme está sonriendo, es algo lindo”, señaló para radio ‘La Zona’.

No obstante, Gino Assereto confesó que al principio tuvo dudas de acercarse a ella, ya que no sabía si 'Majo con sabor' estaba soltera. A pesar de sus temores, no pudo evitar enviarle un halago: “Me hubiera encantado coincidir contigo en el programa. Ojalá que algún día nos crucemos en la calle”. Tras este primer contacto, el cantante la invitó a uno de sus shows con 'Hombres a la Plancha', lo que permitió que pudieran conversar en persona. "Desde ese día no dejamos de hablar", dijo muy sonriente.