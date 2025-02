Fiorella Rodríguez, reconocida actriz y exconductora de televisión peruana, ha hecho pública su reciente compromiso con el modelo español Iván Micol, quien es 21 años menor que ella. La pareja, que inició su relación en 2022, planea llevar a cabo dos ceremonias de boda en 2025, una en Perú y otra en España, con el objetivo de celebrar este significativo acontecimiento junto a sus respectivas familias.

La pedida de mano fue muy romántica, ya que Fiorella Rodríguez, al regresar a su hogar, se encontró con Iván, quien, vestido elegantemente con un traje, se arrodilló ante ella sosteniendo un anillo de compromiso. Conmovida por el gesto, aceptó de inmediato y no dudó en compartir su felicidad en redes sociales, donde escribió: “¡Sí y mil veces sí!”.

Fiorella Rodríguez ya está planeando la boda

Luego de anunciar en su cuenta de Instagram el especial momento que tuvo con Iván Micol en la pedida de mano, Fiorella Rodríguez compartió una tierna fotografía donde sostenía el rostro de su pareja. Asimismo, la actriz confirmó al diario Trome que ya está planeando todo para su matrimonio, ya que tendrán dos ceremonias.

“Aquí haremos algo sencillo y en España haremos otra boda”, señaló inicialmente. Poco después, Fiorella Rodríguez confirmó que se casaría en 2025: “Sí, ya estamos planeándolo”. Sin embargo, la actriz ha confirmado que no necesita un vestido de novia de diseñador. “Cero, hermana, ya sabes que soy de moda propia, algo se me ocurrirá”, sentenció sobre los preparativos para su día especial.

A pesar de la evidente diferencia de edad entre Fiorella Rodríguez y su novio español, la actriz no tiene impedimento en unir su vida con la de él, ya que con los años han evidenciado que su vínculo es fuerte y su amor es verdadero.

¿Cómo fue la pedida de mano?

Por otro lado, Fiorella Rodríguez se animó a revelar cómo fue la romántica pedida de mano de su novio Iván Micol, ya que nunca se imaginó que sería tan tierno.

“Al llegar a casa, en recepción, la chica que hace la limpieza del edificio me pide calentar su comida en mi microondas y subimos hasta el piso 19. Al llegar, me extrañó ver la puerta abierta del departamento, pero ingresamos y ahí estaba Iván, vestido con su terno, de rodillas con el anillo, y me dijo: ‘Cásate conmigo’. Grité de la emoción”, señaló la actriz sobre ese mágico momento.