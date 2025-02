Fiorella Rodríguez ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que se casará con su novio, el modelo español Iván Micol, con quien mantiene una relación desde hace dos años. La expresentadora compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó su alegría y emoción por este nuevo capítulo en su vida.

La historia de amor entre Rodríguez y Micol ha sido una de las más comentadas en los últimos años, especialmente por la diferencia de edad de 21 años entre ambos. Sin embargo, la pareja ha demostrado que su conexión es fuerte y que su relación sigue consolidándose con el tiempo.

El anuncio del matrimonio y la romántica pedida de mano

Fiorella Rodríguez utilizó su cuenta de Instagram para compartir el especial momento en el que Iván Micol le pidió matrimonio. Acompañada de una fotografía en la que sostiene con ternura el rostro de su prometido, la presentadora escribió un mensaje cargado de emoción: "¡Que alguien traiga una espátula y me recoja del piso! ¡Eres la persona más dulce y tierna del planeta! Cómo no decirle que sí al corazón más hermoso del universo. ¡Sí y mil veces sí! ¡Gracias por darme tanta paz día a día! Te amo con el alma", expresó Rodríguez.

Por su parte, Iván Micol también compartió la felicidad del momento con un emotivo mensaje en sus redes sociales: "She said yes! El amor de mi vida. La persona con la que quiero pasar el resto de ella. Desde el primer día que te vi, supe que quería que fueses mi esposa y hoy es una realidad. Por toda una eternidad juntos, preciosa."

La pareja ya había hablado sobre sus planes de boda en noviembre de 2024, cuando Fiorella reveló en el programa 'Más espectáculos' de América TV que tenían en mente una celebración íntima: "Estamos buscando algo pequeño porque aquí vamos a hacer algo pequeñito".

Fiorella Rodríguez se casa. Foto: Instagram



La historia de amor entre Fiorella Rodríguez e Iván Micol

El romance entre Fiorella Rodríguez e Iván Micol comenzó en 2022, cuando el modelo español empezó a seguir a la presentadora en Instagram e interactuar con sus publicaciones. Aunque en ese momento Rodríguez aún cerraba un ciclo sentimental, poco a poco comenzaron a conversar hasta que finalmente se conocieron en persona.

Desde el primer encuentro, Micol quedó impactado: "Ver que era real, que era la mujer de las fotos, que de verdad existía, me dejó sin palabras", confesó. Pese a la diferencia de edad, la relación se consolidó rápidamente. La pareja ha demostrado en numerosas ocasiones que su amor no conoce barreras y ha compartido momentos especiales a través de sus redes sociales, recibiendo el apoyo de sus seguidores.