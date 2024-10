En un reciente en vivo de TikTok, Edwin Guerrero, propietario de la popular agrupación de música tropical Corazón Serrano, se pronunció sobre la controversia que ha surgido alrededor de la actitud de algunas de las cantantes del grupo. Guerrero, quien ha estado al frente de la orquesta desde hace años, aprovechó la oportunidad para responder a las preguntas de los fanáticos y aclarar rumores sobre la permanencia de algunas vocalistas de la orquesta, que actualmente se encuentra de gira en Europa.

Durante la transmisión en vivo, Guerrero no se guardó nada y fue enfático al declarar que si alguna de las cantantes no está dispuesta a continuar con el compromiso y la dedicación que el grupo demanda, será libre de dejar la agrupación.

Edwin Guerrero responde sobre falta de actitud de las cantantes de Corazón Serrano

Edwin Guerrero no se quedó callado ante las críticas y cuestionamientos de los fanáticos sobre el desempeño y actitud de algunas cantantes de Corazón Serrano. Durante el live en TikTok, se refirió directamente a un evento en particular que causó revuelo: la presentación de la agrupación en España, su primera incursión en Europa.

Guerrero explicó que el cansancio acumulado por el largo viaje y la diferencia horaria fueron factores que afectaron la actuación del grupo, pero también reconoció que existen ciertos comportamientos que no se pueden pasar por alto, dejando entrever su preocupación por la falta de profesionalismo en ciertas ocasiones.

"Hay eventos donde todas están súper pilas las chicas, pero hay un evento que se viralizó, fue en España, el primero de Europa. El viaje fue largo. Llegaron a Madrid, tomaron un tren a Barcelona, al hotel, a bañarse y luego presentarse, encima 7 horas de diferencia. Creo que el cansancio y cambio de horario les jugó a todas una mala pasada, pero sí hay situaciones que no se deben pasar por alto", dijo en un inicio el pionero de la agrupación.

El líder de Corazón Serrano también anunció que tomará medidas para abordar estos problemas de manera interna. Con una postura firme, pero conciliadora, Guerrero expresó que no planea tomar decisiones unilaterales, sino que buscará acuerdos con las cantantes que no deseen continuar.

Según él, el objetivo es mantener la armonía y profesionalismo dentro del grupo, pero enfatizó que existe un contrato que respalda este tipo de situaciones. Guerrero subrayó que, aunque no puede obligar a nadie a quedarse, está dispuesto a dialogar para asegurar que Corazón Serrano mantenga el nivel de compromiso y calidad que siempre ha ofrecido a su público.

"Vamos a tener una reunión, donde vamos a tratar varios asuntos. Yo acá no puedo botar a nadie, pero si alguien quiere dar un paso al costado, hablaremos, para eso hay un contrato, un contrato con condiciones. Entonces llegaremos a un acuerdo si alguien no quiere continuar. Todo por la paz, amablemente, por si alguien no quisiera continuar", agregó.

Kiara Lozano explica su actitud en el escenario

Kiara Lozano también abordó las críticas relacionadas con su desempeño en el escenario, especialmente aquellas que sugieren que a veces parece desanimada o agotada durante sus presentaciones. La cantante fue honesta al admitir que, en ciertos momentos, el cansancio es algo inevitable, aunque siempre se esfuerza por manejarlo para no comprometer su actuación ante el público.

"Dicen que me duermo en el escenario. Yo ya les he dicho que si me siento cansada, a mí se me nota, se los juro horrible. Justo en esos 5 segundos de cansancio extremo nos graban", confesó Kiara, explicando que hay ocasiones en que el agotamiento es visible para la audiencia.

A pesar de los comentarios, Lozano mantiene una visión optimista y considera que las observaciones negativas pueden ser útiles para perfeccionar su desempeño. "Los comentarios negativos están presentes, pero yo los tomo de manera positiva para poder mejorar. Entonces, por más cansada que esté, voy a intentar que no se me note el cansancio y pueda mostrarme de manera diferente en el escenario. Se los digo tranquila", añadió.