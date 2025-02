Los rumores sobre un posible romance entre Paco Bazán y Susana Alvarado siguen cobrando fuerza. Esta vez, ambos protagonizaron un inesperado ‘matrimonio simbólico’ en Radio Nueva Q, en el programa ‘Qumbias y Risas’ de Edwin Sierra, quien fue el encargado de oficiar la divertida ceremonia.

El ambiente estuvo lleno de risas y complicidad, consolidando la química que ambos han mostrado en sus recientes interacciones públicas. Para sorpresa de todos, la líder de Corazón Serrano, Yrma Guerrero, fue elegida como la "madrina" del evento y no dudó en bromear sobre el tema: "Llévatela, yo ya te la entregué, ya depende de ti", le dijo a Paco Bazán mientras entregaba simbólicamente a Susana Alvarado.

Paco Bazán tiene boda simbólica con Susana Alvarado

Durante la ceremonia simbólica, Paco Bazán escuchó las palabras de las integrantes de Corazón Serrano, entre ellas Ana Lucía Urbina, Lesly Águila, Kiara Lozano y Milagritos Díaz, quienes respaldaron el momento con comentarios divertidos. Ante la emoción del momento, Paco Bazán tomó la palabra y aseguró: "Gracias por la confianza a la familia de Corazón Serrano", reafirmando su cercanía con la agrupación. Luego, sosteniendo su lazo con Susana Alvarado, agregó: "Prometo cuidarla".

Por su parte, la vocalista de Corazón Serrano no se quedó atrás y, al dirigirse al exfutbolista, dejó una contundente frase que llamó la atención de todos: "Más acciones que palabras". El inesperado ‘matrimonio’ ha generado aún más especulaciones sobre la verdadera relación entre ambos, dejando a sus seguidores a la espera de nuevas interacciones que confirmen o desmientan los rumores.

Paco Bazán admite que teme perder a Susana Alvarado

Hace unos días, mientras realizaba un live en TikTok, Paco Bazán explicó que no desea utilizar su relación con Susana Alvarado para generar más audiencia o números en sus redes. "Como basar una amistad tan bonita como para fines de números, es como decir: 'ya gente, si llegamos a mil conectados, la llamo', no está bien", dijo. Con un tono de honestidad, Bazán enfatizó que lo que más le importa es cuidar una amistad verdadera, que ha ido forjando con el tiempo, más allá de lo que los medios o las redes sociales puedan decir.

"En serio, les soy honesto, ahora que pude conocer un poco más y conversar más, es un lindo ser humano. Entonces no me gustaría, que si la vida me da la oportunidad de conocer a una buena amiga que me acompañe, compartir cosas como amigos, espantarla o perderla porque no supera toda esta situación", agregó el conductor.