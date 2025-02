La modelo Maryjane Ramírez apareció en el programa ‘Magaly TV, la firme’ el 6 de febrero, en el que tuvo un intenso enfrentamiento con el empresario Carlos Calvo. La joven de 20 años negó rotundamente cualquier vínculo amoroso con el empresario de 58 años, quien llamó en vivo para confrontarla y desmentir sus declaraciones.

El ambiente se tornó tenso cuando el empresario declaró que no permitiría que lo desacrediten, pues la modelo aseguraba que jamás se fijaría en un hombre mayor y que solo tuvieron dos encuentros, sin que pasara más allá de un beso superficial.

Maryjane Ramírez niega relación y empresario la increpa en vivo

Todo comenzó con la difusión de un video donde Maryjane Ramírez aparecía junto a Carlos Calvo en un conocido restaurante de la Costa Verde. Aunque en sus redes sociales publicó fotos de ese día sin él, el empresario aseguró que habían estado juntos y que su relación ya tenía un mes de antigüedad.

Cuando la modelo fue confrontada por el programa de Magaly Medina, negó conocerlo más allá de una simple cena de negocios. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando el empresario intervino telefónicamente para desmentirla. "Estoy escuchando todas las barbaridades que dice esa muchacha. Me está haciendo quedar mal", expresó indignado.

Maryjane, visiblemente molesta, respondió con firmeza: "Tengo mi propia marca de ropa, no necesito nada de usted, señor". Ante esto, el empresario retrucó: "Antes me tratabas de otra manera y ahora me llamas 'señor'. Y los besos que nos dábamos?".

En un intento de minimizar lo ocurrido, el empresario aclaró que solo se trató de "un piquito de media luna", a lo que Calvo respondió: "Ella ahora está aceptando. Antes decía que no había beso, ahora dice un piquito. Luego dirá que fue con lengua".

Empresario aseguró tener una relación con Maryjane Ramírez

En el reportaje anterior que mostró el programa de Magaly Medina, Carlos Calvo aseguró que su relación con Maryjane Ramírez había comenzado hace 20 días y que incluso ya había preparado una sorpresa especial para su cumpleaños. Según su versión, en ese tiempo compartieron varias salidas y momentos de cercanía.

El empresario también señaló que había recibido mensajes de la modelo en los que no negaba los besos. "Solo tú sabes la verdad. Y ahora me dices que no he sabido de tu vida. Te conocí como modelo, salimos, pasó lo que pasó, y ahora me dices que en mi camioneta no nos hemos besado", afirmó en tono molesto.