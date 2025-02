Juicio a A$AP Rocky: de qué se le acusa al rapero, pareja de Rihanna, y cuánto tiempo podría estar en la cárcel

El mundo de la música no está exento de controversias, y A$AP Rocky no es la excepción. El rapero, conocido tanto por su éxito musical como por su vida personal, se encuentra enfrentando serias acusaciones que podrían cambiar su futuro. En abril de 2022, Rakim Mayers fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX) bajo la sospecha de estar involucrado en un tiroteo. Aunque fue liberado el mismo día tras pagar una fianza de US$550.000, el caso no ha quedado cerrado. Después de casi dos años, el rapero se enfrenta a un juicio en el que se le acusa de disparar una pistola semiautomática a su ex amigo A$AP Relli, conocido como Terell Ephron. Este incidente, ocurrido en noviembre de 2021, está en el centro de la disputa legal.

Los fiscales alegan que A$AP Rocky, junto a otros miembros de su colectivo A$AP, se encontraba caminando por una calle cuando de repente sacó una pistola semiautomática de su cinturón y apuntó hacia Ephron, mientras le decía: "Te voy a matar". Según el testimonio de Relli, Rocky disparó el arma, rozándole los nudillos. Sin embargo, el abogado defensor del rapero, Joe Tacopina, ha presentado una versión diferente, argumentando que la pistola que llevaba Rocky era un "arma de salva" y que la usó únicamente como una advertencia, no para causar daño. Además, Tacopina aseguró que el musico tiene una licencia válida para portar armas en California y que las acusaciones de Ephron forman parte de un intento de extorsión.

¿Qué cargos enfrenta A$AP Rocky y cuánto tiempo podría ir a prisión?

A$AP Rocky está acusado de dos delitos graves de agresión con arma de fuego semiautomática. Si es hallado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 24 años en prisión, una sentencia que cambiaría drásticamente su vida. Anteriormente, el rapero tuvo la oportunidad de aceptar un acuerdo con la fiscalía, que le ofreció 180 días de prisión si se declaraba culpable de uno de los cargos. Sin embargo, rechazó esta oferta y optó por enfrentar el juicio, lo que podría resultar en una condena mucho más larga si se le declara culpable.

El juicio de A$AP Rocky ha generado un gran impacto en la vida de la estrella del rap. Foto: AFP

Según informes de Associated Press, los fiscales del condado de Los Ángeles también sugirieron una sentencia suspendida de siete años, tres años de libertad condicional y seis meses de prisión. La decisión de rechazar el acuerdo y optar por el juicio aumenta el riesgo de enfrentar una condena mucho más severa. El juicio se espera que dure alrededor de tres semanas, y con ello, se determinará el futuro del rapero, que podría verse marcado por una larga sentencia de cárcel.

¿Cómo afecta el juicio a la carrera de A$AP Rocky y su relación con Rihanna?

El juicio de A$AP Rocky no solo está generando titulares debido a las acusaciones de agresión, sino también por su impacto en su vida personal y profesional. A$AP Rocky, quien ha estado en una relación con la cantante Rihanna, se enfrenta a un futuro incierto. La cantante ha mostrado su apoyo al rapero durante este proceso, lo que ha aumentado el interés en la relación entre ambos. Sin embargo, el juicio también podría tener repercusiones en la carrera del rapero, quien sigue siendo una figura influyente en la industria de la música.