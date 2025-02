Después de reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro Benjamin Netanyahu, el presidente Donald Trump declaró que su gobierno "tomará el control" de la Franja de Gaza una vez que los palestinos sean reubicados en otros territorios. Además, aseguró que impulsará el desarrollo económico de la zona con la creación de miles de puestos de trabajo. Trump, quien busca mantener su influencia en la política internacional, ha señalado que esta medida podría ser parte de un enfoque más amplio para estabilizar la región.

La reunión, que tuvo lugar en un marco de creciente tensión en Medio Oriente, se centró en la situación actual de Gaza y las relaciones entre Israel y Palestina. Trump, quien ha sido un defensor de Israel durante su mandato, ha reiterado su compromiso con la seguridad del país hebreo, pero también ha expresado la necesidad de encontrar soluciones duraderas para la paz en la región. “Estados Unidos tomará el control de Gaza”, afirmó Trump, sugiriendo que su administración podría jugar un papel más activo en la gestión de la zona.

¿Qué implica la toma de control de Gaza por parte de Estados Unidos?

La propuesta de Trump representa un cambio significativo en la política exterior estadounidense respecto al conflicto palestino-israelí. Asumir el control de Gaza implicaría una intervención directa en un territorio históricamente conflictivo, con desafíos logísticos y diplomáticos considerables. Además, la reubicación de la población palestina plantea cuestiones sobre su aceptación en otros países y el respeto a sus derechos.

“Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza, y también haremos un trabajo con ella (…) Seremos responsables de desmantelar todas las peligrosas bombas sin explotar y otras armas que hay en el lugar”, aseveró Trump en un punto de prensa conjunto con Netanyahu. Agregó: "Crearemos miles y miles de puestos de trabajo y será algo de lo que todo Medio Oriente podrá estar muy orgulloso".

Asimismo, Trump reveló que analizó la situación en el territorio palestino y aseguró que su propuesta ha obtenido un "tremendo apoyo" de "líderes de más alto nivel", quienes la consideran una opción viable para alcanzar la paz en la región. Por otro lado, la implementación de un plan económico para Gaza bajo la supervisión de Washington requeriría enormes inversiones y una estrategia a largo plazo para garantizar estabilidad y desarrollo. Sin embargo, sin el respaldo de la comunidad palestina ni de actores clave en la región, este enfoque corre el riesgo de generar más resistencia que soluciones efectivas.

¿Qué desafíos enfrenta la implementación de este plan?

Antes de su reunión con Netanyahu, Trump sugirió trasladar a la población palestina fuera de Gaza como parte de su propuesta de reasentamiento. “Si pudiéramos encontrar el terreno adecuado, o numerosos terrenos, y construirles lugares realmente bonitos con mucho dinero en la zona, eso seguro. Creo que sería mucho mejor que volver a Gaza. No sé cómo ellos (los palestinos) podrían querer quedarse”, señaló el mandatario.

La ejecución de este plan enfrenta múltiples obstáculos. Logísticamente, desmantelar las infraestructuras existentes y reconstruir la zona requeriría una inversión significativa y tiempo considerable. Diplomáticamente, persuadir a otros países para que acepten a los refugiados palestinos y obtener apoyo internacional para la intervención en Gaza son desafíos importantes. Además, existe el riesgo de que este movimiento intensifique las tensiones en una región ya volátil.

Trump y su propuesta de trasladar a palestinos de Gaza

El conflicto en la Franja de Gaza, originado tras el ataque del movimiento islamista Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, ha obligado a la mayoría de los 2,4 millones de residentes de Gaza a desplazarse, en algunos casos, en reiteradas ocasiones. Como resultado, la tregua entre Israel y Hamás ha representado un respiro temporal para la población gazatí. Durante este tiempo, se han intensificado los esfuerzos humanitarios para brindar asistencia a los afectados.

No obstante, la iniciativa de Donald Trump ha desviado el enfoque de los esfuerzos humanitarios, generando un debate sobre la viabilidad y aceptación de una solución permanente para el conflicto. Durante un vuelo en el Air Force One, el expresidente enfatizó: "Me gustaría que Egipto reciba a algunas personas y que Jordania haga lo mismo".