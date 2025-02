Armando Machuca expone detalles inéditos de la delicada enfermedad cardiaca que padece desde niño: "Una válvula no cierra"

El actor e improvisador Armando Machuca ha compartido recientemente información inédita sobre la enfermedad cardiaca que lo ha acompañado desde su infancia. Durante una entrevista, reveló que sufre de insuficiencia aórtica moderada severa, una afección congénita que le impide el correcto cierre de una de las válvulas del corazón, afectando su circulación sanguínea.

Además de hablar sobre los desafíos médicos que enfrenta, el artista también destacó una problemática que afecta a muchos peruanos: los seguros privados no cubren su tratamiento debido a que se trata de una enfermedad congénita. Por ello, ha tenido que recurrir a EsSalud, donde recibe seguimiento y control constante en el hospital Edgardo Rebagliati.

¿Qué dijo Armando Machuca sobre su enfermedad cardiaca?

Durante la entrevista, Armando Machuca explicó que su diagnóstico fue confirmado cuando era niño, después de que un familiar cardiólogo le realizara una revisión debido a su constante nerviosismo y dificultad para respirar. "Desde chiquito fui muy ansioso. Un día, cuando estaba con los ‘muñecos’ (nervioso), fui al cardiólogo porque no podía respirar. Ahí me dijeron que tenía ansiedad, pero también descubrieron que algo en mi corazón no funcionaba bien", relató. Desde entonces, ha aprendido a vivir con su condición, aunque sabe que en el futuro necesitará una cirugía para corregir el problema.

El actor también mencionó que, a raíz de la pandemia, desarrolló hipertiroidismo, lo que agravó su estado de salud. Actualmente, debe tomar medicación diaria y someterse a controles médicos frecuentes para evitar complicaciones. "Me movilizó y avanzó un poco mi problema. Ahora ya tomo pastillas diarias y me tengo que controlar un poquito más", comentó.

A pesar de las dificultades, Armando Machuca asegura que ha llevado una vida normal y que su condición no le ha impedido desarrollarse en el ámbito artístico. Sin embargo, reconoce que siente temor ante la posibilidad de someterse a una cirugía en el futuro. "Me da miedo, pero verbalizarlo me ayuda a acostumbrarme a la idea y a estar preparado cuando llegue el momento", expresó.