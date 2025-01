Rosa María Palacios estuvo en el programa 'Otro mood' y no dudó en discutir diversos temas de coyuntura nacional. Uno de ellos fue la controversia generada por el accidentado meet and greet Lionel Messi, que provocó la ira de varios fanáticos nacionales que llegaron a pagar más de 3.000 soles por un encuentro con el futbolista argentino. No obstante, esto nunca se llegó a dar.

Rosa María Palacios critica meet and greet con Lionel Messi

Previo al encuentro amistoso entre Universitario e Inter Miami en el Estadio Monumental, se realizó un meet and greet entre los aficionados y diversas figuras del equipo de la MLS. Sin embargo, para sorpresa de los asistentes, Lionel Messi no participó en el evento, estando presentes únicamente Luis Suárez y Sergio Busquets.

Esta ausencia generó molestia entre los hinchas, quienes expresaron su descontento en redes sociales, alegando sentirse estafados. Muchos de ellos habían pagado 3.855 soles para asistir al evento y esperaban la presencia del astro argentino. Uno de los asistentes mencionó que desde la organización les informaron que "Messi no quiso bajar", ofreciéndoles, como compensación, la posibilidad de que sus camisetas fueran autografiadas por el jugador del Inter Miami.

Ante esta polémica, Rosa María Palacios se mostró en contra de la creación de los meet and greets e incluso dijo que no entendía el propósito de estos eventos. "Con todo cariño, yo entiendo que hay niños de por medios, pero ¿para qué pagas plata por saludar a una persona que, en el fondo de su alma, no te quiere conocer? ¿Creen que si yo voy y pago por conocer a Messi, Messi me va a querer conocer a mí? No sabe quién soy", declaró la comunicadora. Además, aseguró que "no pagaría por nadie".

'Otro mood' es un nuevo programa de entrevistas y coyuntura. Puedes encontrarlo en Youtube.