En la antesala del amistoso entre Universitario vs Inter Miami, se llevó a cabo el meet and greet con las figuras del elenco de la MLS. Para sorpresa de los hinchas, Lionel Messi no estuvo en este evento. Por ello, a través de las redes sociales, señalaron que fueron estafados, ya que la organización había confirmado la presencia del argentino.

Publicaciones del usuario Johan Ramos Sánchez sobre la ausencia de Messi. Foto: Fanáticos del Fútbol - Perú/iojanramos/Instagram

¿Qué incluía el meet and greet del amistoso entre Universitario vs Inter Miami?

El meet and greet ofrece una variedad de beneficios para los fanáticos, incluyendo transporte al estadio, servicio de catering, una cena especial y la oportunidad de estar cerca de Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, entre otros.

¿Qué había dicho una de las empresas organizadoras del Universitario vs Inter Miami?

"Hay estrellas que son la imagen institucional. (Lionel Messi) Va a ser parte del Meet & Greet. Luis Suárez también. Este es un premio que se la da al hincha. No quieren también que a ningún empresario le vaya mal. Son ingredientes adicionales", había mencionado hace unas semanas Pol Liza Ríos, CEO de Long Play Entertainment, en una entrevista para el programa Fútbol Como Cancha.