Laura Spoya comparte su receta navideña y es comparada con Magaly: ''Eso está crudo''

¡PAVITO NAVIDEÑO! Bien jugosito como te gusta pa que esta navidad dejes a todos impaaaaaactaaados con esta sabrosura 🔥 (y antes que me digan porque tanto trago al pavo, en esta cuenta ESCUCHAMOS, NO JUZGAMOS 🤣). Esta receta tiene muchos años poniéndose a prueba así que confien amigos, confien! Se que podrían sentir que poner tanta mantequilla sería too much porque no es nada fit PEROOO les prometo que sale espectacular ✨🎄. P.D: si hacen la receta tomen foto y me etiquetan 😋