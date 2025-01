El 20 y 21 de enero se realizó el velorio de Víctor Yaipén Uypán, fundador de la icónica Orquesta Candela, en el Ministerio de Cultura. Este evento reunió a sus hijos, Donald, Víctor, Rosella, Billy y Erick Yaipén, quienes dieron el último adiós a su padre, junto con fanáticos que tuvieron acceso libre para rendir homenaje a la leyenda de la música peruana.

Hijos de Víctor Yaipén exponen las últimas palabras de su padre

El fallecimiento de Víctor Yaipén, ocurrido debido a una complicación de salud provocada por una infección estomacal, diabetes y otras enfermedades preexistentes, dejó una profunda tristeza entre sus familiares, seguidores y la comunidad artística.

Durante el velorio, los hijos del músico compartieron detalles sobre sus últimos momentos. Explicaron que en sus días finales, Víctor Yaipén enfrentó un deterioro significativo en su estado de salud mientras permanecía hospitalizado. Sin embargo, antes de que su condición empeorara, tuvo una emotiva conversación con su hijo Víctor Yaipén, quien se encontraba a punto de viajar a Trujillo para presentaciones de Orquesta Candela.

Entre los recuerdos más conmovedores, Víctor Yaipén hijo reveló cuál fue el último tema de conversación con su padre. En un momento de cercanía y alegría, ambos hablaron sobre su afición compartida por TikTok, una actividad que realizaban juntos pese a las dificultades físicas del músico, quien había perdido ambas piernas.

"Me acuerdo de la última vez que hablé con él. Nos íbamos de viaje y le gustaba hacer TikTok. Me dijo: "¿Cuándo hacemos TikTok?". Le respondí que apenas llegara, lo haríamos, pero cuando regresé ya estaba delicado y no se pudo hacer más", relató Víctor Yaipén hijo en declaraciones a La República y El Popular.

La última vez que padre e hijo grabaron un video en TikTok fue en diciembre de 2024, momento que quedó como un recuerdo especial de los tiempos compartidos, mostrando la alegría y el espíritu que caracterizaban al músico.

¿Dónde y cuándo será el entierro de Victor Yaipén?

El entierro de Víctor Yaipén se realizará el martes 21 de enero a las 3:00 p. m. en el Campo Santo Jardines de la Paz, en Lurín. La familia expresó su agradecimiento por anticipado a todos aquellos que elijan acompañarlos en este doloroso momento. La pérdida ha dejado una profunda huella no solo en sus seres queridos, sino también en la comunidad artística y entre los miles de seguidores que lo apoyaron durante su carrera.