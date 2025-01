Renato Rossini Jr. aclaró que su reciente confesión sobre practicar el celibato fue un comentario sarcástico. El exintegrante de 'Gran hermano' explicó que el 95% de lo que dice es sarcasmo y negó estar practicando la castidad. Además, aseguró que, en realidad, está soltero, pero no sigue ninguna práctica de celibato, como había sugerido en una interacción con sus seguidores.

La reacción de su exnovia, Ale Fuller, no se hizo esperar. En una entrevista, mostró sorpresa y algo de risa al escuchar sobre la supuesta decisión de Renato de practicar el celibato. Aunque la actriz respetó la decisión de su exnovio, se mostró confundida y no pudo evitar mostrar su asombro por la revelación, considerando que este tipo de decisiones son muy personales.

Renato Rossini Jr. asegura que no es célibe y todo fue 'broma'

Renato Rossini Jr. sorprendió a sus seguidores con una declaración en redes sociales en la que afirmaba estar practicando el celibato desde hacía dos años. Sin embargo, tras la viralización de su confesión, el modelo y exconcursante aclaró que sus palabras no debían tomarse en serio y que la mayoría de sus comentarios son sarcásticos.

A través de sus redes, Rossini dejó en claro que no es una persona que practique el celibato, como había insinuado, y que se encontraba solo, pero sin adoptar ninguna decisión estricta sobre su vida amorosa. "El 95% de las cosas que digo es sarcasmo… claramente no estoy practicando el celibato, más bien... jajaja… waaaa", comentó de forma relajada.

La confusión se generó cuando, en respuesta a un fan que le dio algunos consejos sobre cómo comportarse en un futuro reality show, el modelo peruano mencionó que había mantenido el celibato durante los últimos dos años, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones. Tras esta aclaración, quedó claro que la afirmación de Rossini había sido más una broma que una verdad.

La reacción de Ale Fuller al enterarse de que Renato practicaba el celibato

La declaración de Renato Rossini no solo sorprendió a sus seguidores, sino también a su exnovia, la actriz Ale Fuller, quien reaccionó públicamente ante las palabras del modelo. Abordada por un reportero de 'Amor y fuego', la actriz no pudo evitar mostrarse sorprendida y algo divertida por la revelación. La actriz, al escuchar la noticia de que Rossini había afirmado estar practicando el celibato, expresó su desconcierto con una mezcla de sorpresa y risa.

"Me da risa porque me tomas por sorpresa, es mucha la información que estoy recibiendo de pronto. Lo respeto muchísimo si lo está haciendo, es una decisión muy personal... Estoy muy confundida, la verdad. Creo que es una decisión muy personal y muy de uno, creo que es un terreno muy personal", comentó Ale, claramente sorprendida ante la confesión que había hecho Renato. La actriz mostró comprensión hacia la decisión de su ex, aunque, por su reacción, dejó claro que no esperaba tal tipo de declaración.