Renato Rossini Jr., quien hace unas semanas fue eliminado de la popular competencia televisiva 'Gran Hermano' de Argentina, ha vuelto a estar en el foco de atención, pero esta vez por una confesión personal que ha generado sorpresa entre sus seguidores. A través de su cuenta oficial de Instagram, el joven actor y modelo utilizó la dinámica de la 'caja de preguntas' para interactuar con su público, y en este contexto, reveló que ha decidido optar por el celibato durante los últimos dos años. La declaración, inesperada y sincera, rápidamente se viralizó, generando opiniones diversas y muchas preguntas sobre las razones detrás de su decisión.

Desde que salió del reality, Rossini Jr. se ha dedicado a ofrecer entrevistas a diversos medios argentinos, reflexionando sobre su paso por el programa y su vida personal. Sin embargo, fue en esta interacción directa con sus fans donde decidió compartir este aspecto tan íntimo de su vida. “Desde hace 2 años soy célibe”, respondió el actor ante la curiosidad de sus seguidores, añadiendo un nuevo capítulo a la historia de este modelo peruano, que busca entrar al repechaje del reality argentino.

La íntima revelación de Renato Rossini Jr.

La interacción en redes sociales dejó ver un lado reflexivo y honesto de Renato Rossini Jr., quien no dudó en responder a los comentarios de sus seguidores con total transparencia. Uno de ellos le hizo una sugerencia, en caso se dé su reingreso al reality argentino: “Debes ser menos intenso, no andes detrás de ninguna mina (chica), no te unas a ningún grupo, sé breve en tus nominaciones”.

Confesión de Renato Rossini Jr. Foto: Captura Instagram

Ante estas palabras, el exintegrante de 'Gran hermano' sorprendió al revelar una decisión que ha marcado su vida personal: “Seguiré manteniendo el celibato que vengo manteniendo desde hace 2 años”, respondió, dejando claro que su postura no solo es una elección consciente, sino también una parte integral de su crecimiento personal.

Renato Rossini Jr. comparte detalles sobre su vida íntima

Renato Rossini Jr., conocido por ser uno de los participantes más controversiales de 'Gran hermano' de Argentina, continúa dando que hablar tras su salida del reality. Eliminado con un sorprendente 92.3% de votos negativos, el modelo e influencer ha visitado varios programas de televisión argentinos, entre ellos LAM, donde se animó a contar algunos de los aspectos más llamativos de su vida personal y su experiencia en Buenos Aires.

Sin ningún tipo de reparo, Renato admitió que se considera un hombre "muy caliente" y explicó su enfoque en brindar experiencias placenteras a sus parejas. “Soy muy caliente, muy muy caliente”, confesó, generando risas entre los conductores, quienes no dudaron en apodarlo el 'hombre lava'. Profundizando en el tema, señaló: “Me gusta darle… me gusta ver que la otra persona esté disfrutando, hago los preparativos. Hagamos una analogía: la previa… para mí la previa es importantísima. No puedes ir de frente 'tac'. No, nada que ver”, expresó con sinceridad, dejando a todos sorprendidos por su espontaneidad.