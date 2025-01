A pesar de que Renato Rossini Jr. se mostraba muy emocionado por la posibilidad de volver al reality ‘Gran hermano’, finalmente se dio a conocer que el modelo no retornará al show de convivencia argentino.

Después de que se confirmara que Renato Rossini Jr. no volvería al reality ‘Gran hermano’, el modelo compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, dando a conocer que llegó a recibir diferentes mensajes xenofóbicos por parte del público.

El sentido mensaje de Renato Rossini Jr.

Renato Rossini Jr. no consiguió garantizar su retorno al reality ‘Gran hermano’ durante el repechaje. A través de sus redes sociales, compartió su descontento y denunció que recibió mensajes xenófobos del público mientras estaba en el reality argentino.

“Siempre dudaron de mí, nunca me entendieron del todo. Salí de la casa solo, sin aplausos, sin apoyo, con apenas un par de mensajes de los más cercanos. En la tribuna, mientras otros eran aplaudidos, a mí me ignoraron como si no existiera. Recibí críticas y mensajes xenofóbicos solo por ser peruano. Pero quiero ser claro: no todos los argentinos y uruguayos son así”, señaló al inicio del mensaje.

No obstante, Renato Rossini Jr. también resaltó que otra parte del público sí llegó a apoyarlo, dejando en claro que no todos le lanzaron dardos por ser peruano: “Conozco a muchos que me apoyaron, que me escribieron y me demostraron que somos pueblos hermanos, que compartimos luchas, sueños y esperanzas”.

Renato Rossini Jr. no fue admitido nuevamente en 'Gran hermano'. Foto: Instagram

La mea culpa de Renato Rossini Jr.

Por otro lado, Renato Rossini Jr. recordó que cometió muchos errores cuando estuvo en el reality ‘Gran hermano’, por lo que no dudó en hacer una reflexión.

“Sé que en mi primera etapa cometí errores. No jugué con humildad, y lo admito. Me equivoqué, pero aprendí. Ahora vuelvo con otra mentalidad, dispuesto a escuchar, a disfrutar y a ganarme el cariño del público argentino y uruguayo. No cuento con el voto de mi país, y eso me pone en desventaja, pero no importa. La vida nunca fue fácil para mí, y no espero que lo sea ahora”, agregó al respecto.