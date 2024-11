El bailarín Waldir Felipa puso fin a los rumores al confirmar su relación con la cantante Daniela Darcourt a través de una publicación romántica en sus redes sociales, Belén Estévez decidió pronunciarse sobre el nuevo romance de su expareja, con quien mantuvo un largo vínculo amoroso varios años atrás

Belén Estévez habla sobre relación de Waldir Felipa y Daniela Darcourt

Al ser consultada por un medio local sobre el romance entre Waldir Felipa y Daniela Darcourt, Belén Estévez se mostró tranquila y expresó que no considera necesario darle su aprobación a la relación de su expareja, ya que su separación ocurrió hace doce años y ambos han tomado caminos diferentes desde entonces.

"Yo no puedo darle un consejo, ni la bendición, ni la necesitan. No soy amigo de él ni de ella, por eso no corresponde. Yo les deseo lo mejor, yo le deseo lo mejor a todo el mundo, pero yo no soy quién para enviarle un mensaje, tampoco les voy a escribir. Nosotros, él y yo, rehicimos nuestras vidas varias veces. Solo como él ahora es una persona pública, se hace notoria esta relación, nuestros caminos se separaron hace casi 12 años", afirmó la bailarina argentina a El Popular.

Sumado a ello, Belén Estévez reveló que se siente emocionada de volver a confiar en el amor, gracias a un joven peruano que conquistó su corazón, dejando atrás muchos desencuentros amorosos. "He pasado momentos difíciles, me han destrozado el corazón, pero hay alguien que lo está recomponiendo", dijo la rubia. "Es de un peruano que vive en Estados Unidos. Es joven, pero no mucho, no es colágeno. Yo voy a verlo o él viene acá, no tenemos problema con la distancia", añadió.