Se sabe que, tras su viaje a Islandia, Magaly Medina decidió continuar sus vacaciones por Estados Unidos, donde se tomó un momento para visitar la ciudad de Boston. Sin embargo, la periodista, en sus redes sociales, mostró que fueron hasta allá para visitar a Silvana, la hija de su esposo Alfredo Zambrano, donde la joven grabó ese particular momento.

En su cuenta de Instagram, Silvana Zambrano compartió un video especial de la llegada de su padre, Alfredo Zambrano, y Magaly Medina a Boston, donde reside por estudios. La joven compartió diferentes clips de la emoción que sintió al ver al notario junto a la periodista para pasar unos días con ella disfrutando del viaje.

La reacción de Silvana Zambrano tras la visita de Magaly Medina

En un curioso video compartido en su plataforma de TikTok, Silvana Zambrano mostró cómo recibió a Magaly Medina y a su padre en el aeropuerto, ya que la joven se preparó desde temprano para recibirlos con mucho entusiasmo.

“Estaba esperando que este día llegara desde hace 2 meses porque al fin hoy mi papá y Magaly van a venir a Boston por primera vez a verme”, relató en el video, muy emocionada. “Así que me desperté temprano, salí a clases y, regresando, me fui a comprar las cosas para el desayuno que les iba a preparar mañana. Luego, me pedí un taxi para ir al aeropuerto”, añadió en su video.

Cabe señalar que Silvana Zambrano reveló que su padre, Alfredo Zambrano, y Magaly Medina solo se quedarían en Boston por unos días.

“Llegué y ahí estaban esperando las maletas. Ahí me vieron y fue demasiado bonito. Miren la cara de mi papá, todo emocionado por verme. Yo estaba demasiado feliz por verlos, los había extrañado un montón. Solo vienen por cuatro días, así que hay que aprovechar el tiempo”, concluyó en su viral clip.

Magaly Medina sobre Priscila Mateo

Por otro lado, luego de que se empezara a especular que Priscila Mateo aparentemente retornaría a trabajar en ‘Magaly TV, la firme’, la periodista Magaly Medina decidió salir al frente para desmentir esta posibilidad con un contundente mensaje en sus redes sociales.

“¿De dónde sacan eso? Por favor”, escribió la periodista en su canal de difusión de Instagram. “Ella se transformó en una caja de resonancia de Julián Zucchi. Él la convenció de que los malos éramos nosotros. ¡Lo defendió a ultranza! Alguien sin personalidad firme no merece estar en nuestro equipo”, concluyó al respecto.