Juzgado de Los Órganos ordenó cuatro meses de prisión preventiva a dos ciudadanos colombianos por presunta agresión a una dama y efectivo policial en Máncora

El juzgado de paz letrado de Máncora impone cuatro meses de prisión preventiva a dos colombianos por agredir a una ciudadana y a un policía. La jueza Karla Ato declaró fundado el proceso inmediato.

Alejandro Ramírez Medina y Ana Carolina Mejía Arteaga fueron intervenidos el 24 de noviembre. Fuente: Difusión.

El  juzgado de paz letrado con funciones de investigación preparatoria de Los Órganos que despacha la jueza Karla Jannet Ato Lizama declaró fundado el requerimiento de proceso inmediato y dictó cuatro meses de prisión preventiva  contra dos ciudadanos de nacionalidad colombiana identificados Alejandro Ramírez Medina y Ana Carolina Mejía Arteaga por los presuntos delitos de lesiones leves en agravio de una dama y por violencia y resistencia a la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en agravio del Ministerio del Interior y del SO3. PNP David Jahir Hurtado Ojeda.

Los extranjeros fueron intervenidos el 24 de noviembre del presente en la localidad de Máncora, luego que agredieran a una ciudadana, así como al efectivo policial mencionado que acudió en su auxilio, recibiendo golpes de puño y un impacto en el rostro con una cadena metálica, incurriendo en violencia y resistencia a la autoridad. Con el apoyo de la población lograron intervenirlos y conducirlos a la comisaría.

La magistrada consideró que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados con los hechos ocurridos. En relación a la gravedad de la pena, la sanción a imponerse a los investigados sería de nueve años y un mes. Además, existiría riesgo de fuga por falta de arraigo y peligro de obstaculización de justicia, por lo que el plazo de cuatro meses sería idóneo y proporcional para realizar las diligencias previstas.

