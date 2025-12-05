Juzgado de Los Órganos ordenó cuatro meses de prisión preventiva a dos ciudadanos colombianos por presunta agresión a una dama y efectivo policial en Máncora

El juzgado de paz letrado con funciones de investigación preparatoria de Los Órganos que despacha la jueza Karla Jannet Ato Lizama declaró fundado el requerimiento de proceso inmediato y dictó cuatro meses de prisión preventiva contra dos ciudadanos de nacionalidad colombiana identificados Alejandro Ramírez Medina y Ana Carolina Mejía Arteaga por los presuntos delitos de lesiones leves en agravio de una dama y por violencia y resistencia a la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en agravio del Ministerio del Interior y del SO3. PNP David Jahir Hurtado Ojeda.

Los extranjeros fueron intervenidos el 24 de noviembre del presente en la localidad de Máncora, luego que agredieran a una ciudadana, así como al efectivo policial mencionado que acudió en su auxilio, recibiendo golpes de puño y un impacto en el rostro con una cadena metálica, incurriendo en violencia y resistencia a la autoridad. Con el apoyo de la población lograron intervenirlos y conducirlos a la comisaría.

La magistrada consideró que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados con los hechos ocurridos. En relación a la gravedad de la pena, la sanción a imponerse a los investigados sería de nueve años y un mes. Además, existiría riesgo de fuga por falta de arraigo y peligro de obstaculización de justicia, por lo que el plazo de cuatro meses sería idóneo y proporcional para realizar las diligencias previstas.