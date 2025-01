Recientemente, la atención del público se centró en la relación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte luego de que surgieran rumores de una posible crisis. La situación se intensificó cuando Ana Paula, la exbailarina y actual influencer, dejó pistas en sus redes sociales sobre una mudanza a Brasil, lo que causó especulaciones sobre su relación con el futbolista. Sin embargo, Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, salió al paso de estos rumores, brindando detalles sobre la situación actual de la pareja.

El reciente viaje de Ana Paula Consorte a Brasil y sus publicaciones en redes sociales generaron gran revuelo entre sus seguidores. La modelo compartió varias historias en las que se la veía rodeada de maletas y otros indicios que apuntaban a una mudanza definitiva. Además, dejó de seguir al 'Depredador' en Instagram, lo que desató aún más especulaciones sobre un posible distanciamiento en su relación.

¿Qué dijo Doña Peta sobre los rumores de ruptura entre Ana Paula y Paolo?

Durante una entrevista reciente en 'Amor y fuego', Doña Peta fue tajante al hablar sobre los rumores que apuntan a una posible ruptura entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. La madre del futbolista aseguró que no hay problemas entre la pareja y que la exbailarina está simplemente gestionando ciertos asuntos personales en Brasil. "Ella está en Brasil y Paolo tiene que trabajar acá, por ahí viene ya. (¿Viene?) Sí, claro“, afirmó Doña Peta.

Además, se refirió a la presunta mudanza de Ana Paula, afirmando que la modelo tiene planes de regresar al Perú en el corto plazo. A pesar de que no pudo dar una fecha exacta, dejó claro que la exbailarina no se ha separado de su hijo e insistió en que no existen motivos para preocupar a los seguidores de la pareja. “No sé cuándo viene, pero tiene que venir, sé que están haciendo unas cositas allá. Todo está bien, todo está bien, no hay problema“, agregó la madre del 'Depredador'