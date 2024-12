En una sincera entrevista con el programa 'Mami a mil', Ana Paula Consorte, pareja del futbolista Paolo Guerrero, compartió aspectos íntimos de su vida familiar. Sorprendió al confesar que no disfruta de ciertas actividades con el ‘Depredador’ y reveló cómo es su relación con Doña Peta, madre del reconocido futbolista peruano.

Ana Paula Consorte admitió que, a pesar de ser una persona tranquila, no le gusta salir a juegos o ir de compras con Paolo Guerrero. Sin embargo, sí disfruta de las salidas a cenar. "Yo soy muy tranquila, pero no me gusta salir con Paolo jaja cuando vamos a cenar o comer sí bien, pero salir a juegos o shopping a mí no me gusta mucho, pero él me dice quiero estar con mis hijos y ya bueno”, expresó.

La relación con Doña Peta y los cambios tras el parto

Un punto destacado de la entrevista fue la relación de Ana Paula Consorte con Doña Peta. Reveló que la madre de Paolo Guerrero es muy cercana a sus nietos y que su hijo José tiene una conexión especial con su abuela. “La mamá de Paolo va a nuestra casa y como que (José) se quiere quedar con la mamá”, manifestó.

Ana Paula también compartió su experiencia tras dar a luz por parto natural y cómo esto afectó su carácter. Confesó que pasó por momentos difíciles que incluso sorprendieron a Paolo Guerrero. “Yo pasé por momentos muy difíciles. Paolo me decía ‘¿Qué pasa?’ y es difícil para la pareja (...) Parto natural no, es muy rápida la recuperación del cuerpo, pero la mente no (...) Recuerdo que un día lloraba y lloraba, solo quería llorar”, narró.

La dinámica familiar y la crianza de los hijos

Ana Paula Consorte también habló sobre la dinámica familiar en casa, destacando que es más paciente que Paolo Guerrero. Comentó que sus hijos se ponen inquietos cuando están con su padre. “Los bebés, cuando están con Paolo, no sé si es la energía, se ponen como muy inquietos”, agregó.

La modelo brasileña destacó la importancia de mantener la calma y ser paciente en la crianza de sus hijos, especialmente cuando Paolo está en casa. Estos detalles muestran un lado más humano y cotidiano de la vida de una de las parejas más mediáticas del Perú.