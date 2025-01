Ana Paula Consorte, pareja del futbolista peruano Paolo Guerrero, celebró la llegada del 2025 en la playa, acompañada de sus hijos y familiares, pero la ausencia de su pareja no pasó desapercibida. Días después, la modelo brasileña compartió en su cuenta de Instagram un mensaje que dejó entrever su estado emocional y las tensiones que podría estar enfrentando en su vida personal.

El texto, cargado de emociones, reflejó un claro cansancio por tener que cambiar para encajar en ciertos entornos, lo que generó un debate entre sus seguidores y especulaciones sobre su relación con el popular 'Depredador'.

¿Cuál fue el mensaje que Ana Paula Consorte compartió en sus redes?

En su publicación de Instagram, Ana Paula Consorte expresó sus pensamientos sobre las veces que ha sentido la necesidad de adaptarse para ser aceptada. La modelo reflexionó: “Ha habido tantas veces que he tenido que estirarme o apretarme para encajar en un espacio, he sido tan injusta con mi proceso, he camuflado tanto mis bordes”.

Publicación por Año Nuevo de Ana Paula Consorte. Foto: Instagram

Además, manifestó su decisión de priorizar su autenticidad: “Hoy ya no tengo la misma paciencia para fingir que me caigo, solo quiero ser de mi talla y así yo misma sienta esa enormidad y usarla con respeto por lo que (constantemente) me estoy convirtiendo”. Esta declaración generó una ola de reacciones positivas de sus seguidores, quienes destacaron su valentía al hablar sobre su proceso personal. Comentarios como “Nunca te encojas para encajar en el mundo de nadie” y “Siga siendo usted misma, que se aguanten” fueron recurrentes entre las respuestas.

Doña Peta confiesa cómo es la relación con Ana Paula

Hace semanas, Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, abordó el carácter de Ana Paula en una entrevista con 'América hoy'. La matriarca expresó que, aunque la brasileña tiene un temperamento fuerte, mantiene respeto hacia ella por ser la madre de sus nietos. “Es su carácter, yo no puedo contra su carácter. A mí también me gustan las cosas en regla”, dijo, resaltando que las diferencias no han sido motivo de mayores conflictos.

Las palabras de Doña Peta y el reciente mensaje de Ana Paula dejan en evidencia que la dinámica familiar de Paolo Guerrero no está exenta de retos, lo que ha despertado el interés del público.