Bad Bunny anuncia su tour 2025: fechas, boletos y precios para su gira en Latinoamérica 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'

El fenómeno mundial del reguetón, Bad Bunny, ha sorprendido nuevamente a sus fanáticos con el anuncio de su gira internacional 2025 titulada ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’. La primera etapa del tour estará marcada por una residencia exclusiva en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico, donde ofrecerá 21 conciertos sin precedentes, convirtiéndose en una de las apuestas más ambiciosas de su carrera.

La residencia en Puerto Rico arrancará el 11 de julio y se extenderá hasta el 24 de agosto de 2025. Los primeros nueve shows estarán dedicados únicamente a los fanáticos locales, mientras que los restantes abrirán sus puertas al público general. Aunque los detalles sobre las fechas y lugares de la gira internacional aún no han sido confirmados, Bad Bunny promete que será un espectáculo que quedará grabado en la historia de la música latina.

Bad Bunny gira 2025 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'

La gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ tiene un inicio único y significativo en Puerto Rico, país natal del artista, donde el Coliseo José Miguel Agrelot, conocido como ‘El Choli’, será el epicentro de esta celebración musical. Esta residencia de 21 fechas rompe con los esquemas tradicionales, permitiendo que miles de seguidores disfruten del carisma y el talento del cantante en un formato íntimo y exclusivo.

Bad Bunny, conocido por reinventar las reglas de la industria musical, deja claro que este tour será un homenaje a sus raíces y una oportunidad para conectar aún más con su audiencia. “Por ahora estoy en Puerto Rico, estoy en casa, la estoy pasando bien. Y si le soy honesto, no me quiero ir de aquí”, comentó el artista en un video reciente.

“Gracias a la música y al amor que ustedes me dan a través de ella, he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo (...) Hay lugares que me llevo en el corazón y quisiera volver. El fútbol, voy a volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia. Hay otros a los que nunca he ido y quisiera visitar, como Brasil, Japón. Y hay otros a los que van mucho tiempo que no hoy, como lo es Italia, Londres, España, lo sé. Y les prometo que antes que se acabe el año, les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlos”, acotó, desatando la euforia de sus fanáticos.

Registro de boletos para 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'

Para aquellos que desean asistir a uno de los 21 conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico, es indispensable registrarse previamente en la página oficial nomequieroirdeaqui.com. Este registro es obligatorio para acceder a la preventa y adquirir entradas.

Es importante destacar que los primeros nueve espectáculos están destinados exclusivamente a los residentes de Puerto Rico, quienes deberán verificar su elegibilidad durante el proceso de registro. Las fechas límite para el registro son hasta el martes 14 de enero de 2025, por lo que los interesados deberán actuar con rapidez para asegurar su lugar en este evento histórico.

A través del sistema de registro, los fanáticos recibirán instrucciones claras sobre los siguientes pasos para acceder a la preventa y comprar sus entradas. Esto no solo agiliza el proceso, sino que también permite a los organizadores garantizar un acceso justo para todos los interesados.

Preventa de entradas para Bad Bunny gira 2025: horarios y puntos de venta

La venta de boletos para la gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ iniciará oficialmente el miércoles 15 de enero de 2025. Cabe resaltar que esta venta será exclusivamente presencial, y los puntos de venta estarán distribuidos en diferentes localidades de la isla de Puerto Rico.

Aunque no se han revelado los precios oficiales de las entradas, se espera que haya varias categorías que se adapten a distintos presupuestos, permitiendo a un público amplio disfrutar del espectáculo. Para aquellos que residen fuera de Puerto Rico, se recomienda estar atentos a futuros anuncios sobre las fechas internacionales de la gira y los procedimientos de compra para otros países.