Jonathan Moly es un cantante, compositor y productor musical venezolano. El de Caracas es conocido por su estilo musical que fusiona géneros como la salsa, el pop latino y el reguetón, lo que lo ha llevado a destacarse en la escena musical latina. A diferencia de otros, el intérprete de ‘Piensa en mí’ y ‘Te voy a amar’ se destaca por hablar claro y directo de la difícil situación de su país.

Jonathan Moly lamenta la crisis venezolana

Jonathan Moly, hijo del reconocido cantante y productor venezolano Miguel Moly y la ex Miss Venezuela Inés María Calero, ofreció una entrevista a La República donde lamentó la crisis en la que vive su país y recordó las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, marcadas por una profunda controversia y denuncias de fraude. Como se recuerda, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la reelección de Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos, mientras que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, obtuvo el 43,18%.

“Algo que sí me pudiera doler un poco que no es algo personal, sino algo como patriota. Siento esa frustración de que me quitaron mi país. Me duele un poco porque no puedo vivirlo como lo vivieron mis papás”, manifestó.

A pesar de que no pudo disfrutar mucho de su país, tiene muy buenos recuerdos de su infancia. “Siempre he sido muy tranquilo, siempre he ido por el camino del medio. Tampoco me han traicionado ni me han estafado. Afortunadamente, he tenido vida muy tranquila”, agregó.

Jonathan Moly no teme pronunciarse sobre la crisis venezolana



En las recientes elecciones en Venezuela se reportaron serias irregularidades, entre ellas las actas electorales presentadas por el Centro Carter que mostraban a González como ganador con el 67% de los votos frente al 31% obtenido por Maduro. Estos hechos desataron manifestaciones masivas en todo el territorio nacional, las cuales fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad. Paralelamente, los venezolanos residentes en el exterior manifestaron su descontento e indignación a través de las redes sociales.

Ese fue el caso de Jonathan Moly. El artista venezolano asegura que le chocó cuando los resultados oficiales favorecían a Nicolás Maduro, porque él tenía fe que en la victoria de Edmundo González. “Ese día puse el celular para grabar mi reacción porque decía ‘este es el momento y yo necesito ver cómo voy a reaccionar, si pasa lo que yo quiero que pase: que el gobierno salga’. A veces la gente lo dice entre líneas, yo lo digo muy claro”, manifestó.

“Cuando anunciaron los resultados, le di un puñetazo al mueble. Dije ‘qué es esto’. Uno venía siguiendo el día a día, las redes sociales y los procesos de votación, y era demasiado evidente lo que estaba pasando y de repente anuncian todo lo contrario”, acotó sobre su reacción.

Asimismo, Moly cree que un artista o un influencer tiene cierta responsabilidad de hablar sobre la situación de su país, ya que tiene la ventaja de poder llegar a un montón de gente. Por eso, ante la pasiva reacción de muchos, utilizó sus redes sociales para expresar su indignación. Además, los tildó de cómplices por su silencio.

Jonathan Moly aún cree en la salida de Maduro



Por otro lado, Jonathan Moly sostiene que no ha perdido las esperanzas de que Nicolás Maduro salga del gobierno a inicios del 2025, cuando se concrete el cambio de poder. “Aunque los resultados dicen otra cosa, las actas reflejan lo que pasó. En enero toca hacer esa transición, hay que esperar a ver cómo se va a manejar eso. Quiero pensar que efectivamente les va a tocar hacer esa transición. No pierdo la esperanza, nunca”.



Finalmente, Moly reveló que solo su hijo mayor ha conocido su tierra natal, en el 2019. A pesar de la crisis, el cantante asegura que hay muchos atractivos turísticos. “Venezuela siempre va a tener los paisajes bonitos. El Ávila, el calor de la gente y la comida siempre van a estar ahí. Hay muchas cosas positivas que les puedes mostrar, pero otras no, como lo que sufre la gente y los sueldos. Obviamente, no quiero que ellos vivan esa pasadera de trabajo, porque para algo nosotros salimos… para darle a ellos un poco de libertad y puedan cumplir sus sueños. Y ahora, no es el mejor sitio para hacerlo”, concluyó.