Con la voz entrecortada, Jennifer Garner narró el desgarrador testimonio sobre la pérdida de una amiga íntima a causa del devastador incendio forestal que afecta diversas áreas de Los Ángeles. Su relato conmovedor resalta la tragedia que viven muchas personas en la región, mientras las llamas continúan consumiendo vastas extensiones de terreno.

“Ella no logró salir a tiempo”, señaló la actriz en entrevista con un medio estadounidense. De esta manera, Jennifer Garner evidenció su lado más vulnerable tras perder a una amiga cercana por los incendios forestales en Los Ángeles.

La triste confesión de Jennifer Garner

La actriz Jennifer Garner, conocida por su icónico papel en la película ‘Si tuviera 30’, se ha visto afectada por los incendios forestales en Los Ángeles. En entrevista con MSNBC, confesó que es muy duro enfrentar esta situación, pues incluso detalló que está de luto, ya que una amiga cercana falleció a causa de los incendios.

“Sí. Perdí a una amiga, y para nuestra iglesia es un tema muy delicado, así que no siento que debamos hablar de ello aún”, detalló con la voz quebrada. “Ella no logró salir a tiempo”, añadió poco después, tratando de no quebrarse en vivo. A pesar de que la vivienda de Jennifer Garner no ha sufrido daños materiales, siente pena por las personas que han sido afectadas por los incendios forestales.

La destrucción en su comunidad ha impactado profundamente a Jennifer Garner, residente de Brentwood, un barrio situado a poca distancia de la zona afectada. “Vienen a mi mente 100 familias. Sin pensarlo mucho, podría escribir una lista de 100 amigos que han perdido sus casas”, detalló al medio Page Six.

El apoyo que brindó Jennifer Garner

En medio de su sufrimiento personal, Jennifer Garner decidió colaborar con el chef José Andrés en uno de los numerosos comedores temporales que él había instalado en el condado de Los Ángeles. Juntos, se dedicaron a proporcionar alimentos a los evacuados que se vieron obligados a abandonar sus hogares debido a los devastadores incendios que azotaron la región.

“Es algo increíble de ver. World Central Kitchen y el chef José simplemente llegan y dicen... 'Aquí estamos. Lo tenemos bajo control. No te preocupes’”, mencionó la actriz ante las cámaras.