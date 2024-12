Ricky Trevitazzo no ha respondido públicamente a las acusaciones de Roly Ortiz, fundador de Skándalo, quien afirmó que Luigui Carbajal había mentido acerca de los ingresos del grupo. Sin embargo, el locutor de radio y exintegrante de la agrupación sí hizo uso de sus redes sociales para expresar su desacuerdo con el uso no autorizado de su imagen en un evento por Año Nuevo en Pucusana, en el que participarán Carbajal y Luisito Sánchez.

Luigui Carbajal envía fuerte mensaje tras denuncia pública de Ricky Trevitazzo

En un video compartido en sus redes, Ricky Trevitazzo aclaró que no será parte del evento en cuestión, a pesar de que su fotografía había sido utilizada para promocionar la fiesta junto a las imágenes de Luigui Carbajal y Sánchez. “Se viene anunciando que estará el grupo Skándalo, con mi imagen, mi persona. Dicho evento se va a realizar, pero yo no voy a estar ahí. No tengo ningún convenio, contrato ni acuerdo con nadie para ir a ese evento”, comentó Trevitazzo.

De este modo, dejó claro que no había autorizado el uso de su imagen y que no tendría participación en la celebración de Año Nuevo en Pucusana.

Luigui Carbajal lanzó un fuerte mensaje tras pelea con Ricky Trevitazzo. Foto: Luigui Carbajal/Instagram

La situación generó rumores, con muchos especulando que Luigui Carbajal podría estar detrás de esta decisión, ya que Giovanni Kral, exintegrante del grupo, había sido el encargado previamente de los contratos. Hasta el momento, Luigui Carbajal no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el tema. Sin embargo, en sus redes sociales, compartió un mensaje que algunos interpretaron como una posible indirecta hacia Ricky Trevitazzo.

“No te enojes con las personas que te dan la espalda, que te traicionan o tratan de hacerte daño, ellas también son parte del plan que Dios tiene para tu vida y así como Dios utilizó la traición de Judas que hay en tu vida, para acercarte al tuyo”, publicó Carbajal, generando diversas reacciones entre sus seguidores.