El mundo del espectáculo peruano se encuentra conmocionado tras el anuncio de Ricky Trevitazo sobre el fin de su amistad con Luigui Carbajal, una relación que muchos consideraban sólida y duradera. A través de su comunicado compartido en TikTok, el exintegrante de Skándalo dejó claro que este capítulo de su vida ha llegado a su fin.

Hasta el momento, Luigui Carbajal no ha emitido un comentario público sobre el anuncio de Ricky Trevitazo, lo que ha dejado espacio para interpretaciones y rumores. Sin embargo, se cree que este tema se manejará con discreción y respeto mutuo.

Comunicado de Ricky Trevitazo

Recientemente, Ricky Trevitazo utilizó sus redes sociales para revelar que su vínculo con Luigui Carbajal, conocido por su participación en el ámbito musical y televisivo, ya no continuaría. Sin entrar en demasiados detalles, Ricky enfatizó que esta decisión fue tomada después de reflexionar profundamente sobre su relación.

“A la opinión pública, informo mediante el presente mi separación personal y laboral con el Sr. Luis Alberto Carbajal Lazo. Agradezco la oportunidad que ambos nos dimos durante muchos años, pero dado a temas netamente personales y profesionales, he decidido bloquear todo tipo de vínculos que me unan al señor”, escribió al inicio de su comunicado.

Recordemos que recientemente, Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal vivieron un emotivo instante durante la celebración de Nochebuena en el programa ‘El gran chef: famosos’. La reciente noticia sobre su separación profesional impactó a ambos artistas peruanos, quienes no pudieron ocultar su tristeza ante la situación.

No quiere que lo involucren a Luigui Carbajal

El posible fin de esta amistad ha generado diversas reacciones entre sus seguidores, quienes lamentan la ruptura y esperan que Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal puedan superar las diferencias.

“Pido, por favor, a quien corresponda, empresarios, promotores y otros, que no me involucren más con el Sr. en mención, para evitar posibles confusiones al público en general. Dejo constancia de que no hay vínculo alguno que nos una de ahora en adelante. Pronto tendrán noticias de mis próximos proyectos profesionales. Gracias por el respaldo y entendimiento”, finalizó en su comunicado que compartió en TikTok.