El reciente concierto de Pamela Franco en Trujillo se convirtió en un tema de conversación luego de que Christian Cueva, exintegrante de la selección peruana de fútbol y pareja de la cantante, volviera a subir al escenario. En esta ocasión, el entusiasmo que había caracterizado sus primeras apariciones junto a la cumbiambera pareció desvanecerse, dando paso a momentos incómodos para los asistentes y la artista.

Pamela Franco le habría pedido a Christian Cueva que se baje del escenario por estar borracho

Durante el evento, transmitido en imágenes por el programa 'Magaly TV, la firme', se observa a Christian Cueva interpretando nuevamente el tema 'El cervecero', una canción que ha cantado en presentaciones anteriores. Sin embargo, en un momento del show, el futbolista sorprendió al público al emitir palabras subidas de tono. "Traigan al Negro Alayo y a Chanchero, borracho de m...”, expresó el jugador, generando reacciones de asombro entre los asistentes.

La situación no mejoró cuando, durante otra parte del concierto, Cueva interrumpió a Pamela Franco justo antes de que iniciara una canción. No obstante, lo que más llamó la atención fue la reacción de la cantante, quien, claramente incómoda, le dirigió unas palabras: “Tranquilo, no te emociones. Voy a cantar esta canción que yo sé, que te encanta, que te fascina y te aloca”, intentando manejar la situación.

La actuación de Christian Cueva no pasó desapercibida en las redes sociales ni en la televisión. Magaly Medina, conductora de 'Magaly TV, la firme', criticó duramente el comportamiento del futbolista, señalando que, pese a no ser un cantante profesional, participa en estos eventos cobrando altas sumas de dinero. Según la 'Urraca', su estado de evidente ebriedad representó una falta de respeto no solo para el público, sino también para los artistas involucrados en el evento.