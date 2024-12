Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, se vio envuelta en una polémica luego de que se difundieran imágenes en el programa 'Amor y fuego' que la mostrarían teniendo una acalorada discusión en público con su expareja a través de una llamada telefónica. Según se aprecia en los clips, la ahora influencer habría cuestionado al deportista con frases como "¿De qué manera te hablo?", dejando entrever un tenso intercambio que rápidamente captó la atención de los medios de espectáculos y las redes sociales.

El motivo del conflicto, según trascendió, estaría relacionado con aspectos económicos y familiares, pues Pamela López habría reclamado a Christian Cueva por presuntos incumplimientos en el pago de la escuela de fútbol de su hijo y de los honorarios de la nana que trabaja para ellos, entre otros.

Pamela López protagoniza tensa escena en plena vía pública

Desde que Pamela López y Christian Cueva decidieron poner fin a su relación en julio de 2024, los conflictos familiares entre ambos no han dejado de salir a la luz. El reciente episodio captado por las cámaras de 'Amor y fuego' parece ser una muestra más de las tensiones que aún persisten entre ellos. Según las imágenes difundidas por el programa de espectáculos, López, visiblemente molesta, alzó la voz durante la llamada telefónica, dejando entrever un desacuerdo relacionado con responsabilidades familiares y económicas.

"Ya no sé qué responder, porque a las preguntas tú contestas lo mismo (...) no me interesa. Entonces, quieres que... ¿Qué crees que es la primera comunión? Por eso te digo, ¿quién crees que lo deja aquí?", señaló muy ofuscada Pamela López.

"¿Quién viene a ver el juego de tu hijo para apoyarlo en su competencia? ¿Tú vienes? ¿La última vez que hablé contigo que te dije?", añadió Pamela López, para luego reclamarle, aparentemente, a Christian Cueva, por su dejadez en las actividades de sus hijos. "A mí tampoco me sorprende que te olvides de las cosas, métete en tu cerebro. ¿Sabes cuál es lo malo? Que a mí si me dicen una vez qué tengo que hacer, lo hago, más si son cosas de mis hijos (...) eres un irresponsable", sentenció la aún esposa del futbolista peruano.