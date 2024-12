Christian Domínguez, líder de la Gran Orquesta Internacional, dejó a todos sorprendidos al revelar que decidió borrar el tatuaje que se había hecho en honor a su expareja, Pamela Franco. Esta decisión contrasta con sus declaraciones previas, cuando aseguró que nunca lo eliminaría. La noticia fue revelada en el programa 'Amor y fuego', donde el cantante explicó que realizó una modificación en el tatuaje de su brazo, el cual originalmente mostraba el rostro de Pamela Franco, madre de su hija.

A lo largo de la entrevista, Domínguez mostró algo de nerviosismo al ser consultado sobre este cambio en su tatuaje y evitó dar demasiados detalles. Lo que sí dejó claro es que había hecho algunos ajustes para que el diseño ahora represente a una persona diferente, incluyendo a su hija. El tatuaje, que originalmente parecía un recordatorio de su relación con Franco, ahora se encuentra en proceso de transformación.

Christian Domínguez revela que se borró tatuaje de Pamela Franco

Durante su participación en 'Amor y fuego', Christian Domínguez explicó que su decisión de borrar el tatuaje en honor a Pamela Franco no fue algo impulsivo. "He hecho algunos cambios, algunas modificaciones para que se parezca a otras personas, como mi hijita", comentó el cantante, sin entrar en más detalles. La referencia a su hija parece ser una de las razones principales por las cuales optó por modificar el diseño original. Aunque se mostró reticente a mostrar su brazo, Christian Domínguez confesó que no deseaba mostrar la cicatriz que había dejado la intervención. "Yo no enseño que me cicatrice, se ve más feo", añadió.

En medio de la conversación con los conductores con el programa de Willax, el cantante no solo habló sobre su tatuaje, sino que también sorprendió a Karla Tarazona con un emotivo gesto. Mientras conversaba con la conductora, Domínguez, con total confianza, la llamó "amor", lo que generó un ambiente de camaradería y risas entre ambos. Este momento espontáneo llamó la atención de los seguidores, quienes no tardaron en compartir sus reacciones en redes sociales.