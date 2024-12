Christian Cueva vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que el programa 'Magaly TV, la firme' revelara que el futbolista pediría una gigantesca suma para cantar junto a Pamela Franco. Como se recuerda, 'Aladino' estrenó exitosamente una nueva versión de 'El cervecero' junto a su pareja, lo que significó su debut como intérprete musical.

Christian Cueva pide S/40.000 para cantar con Pamela Franco

En el más reciente adelanto del programa de Magaly Medina se soltó una gran bomba: Christian Cueva habría solicitado un pago de S/40.000 para subir a un escenario junto a Pamela Franco. Y es que, de acuerdo al reporte mostrado, la intérprete solicitaría S/45.000 para ella y un pago extra para el exseleccionado nacional.

"Confirmamos las sospechas. El jugador y ahora estrenado cantante Christian Cueva cobra S/40.000 por cantar apenas tres canciones con Pamela Franco", dice la voz en off del programa.

Al instante se escucha el testimonio del mánager Jorge Pozo, quien dio detalles sobre estos supuestos pagos. "El costo de Pamela Franco es de S/45.000... Cuando va Christian Cueva son S/40.000 extras", añadió.

Los seguidores de 'Magaly TV, la firme' esperan ansiosamente la transmisión del programa para saber todas las actualizaciones sobre esta nueva polémica.

No obstante, recordemos que, pese a los escándalos, el pasado martes 10 de diciembre, Pamela Franco y Christian Cueva sorprendieron a muchos al aparecer juntos nuevamente. En esta ocasión, la pareja se dejó ver en un conocido local de Barranco, donde protagonizaron un romántico momento que no pasó inadvertido para los asistentes. La cantante de cumbia, en un gesto lleno de amor y ternura, no dudó en robarle un beso a su pareja mientras ambos se dedicaban la canción "Si tú no estás" de Antonio Cartagena.