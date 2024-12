Luis Manuel Valdiviezo y Giuseppe Horna, el nuevo integrante y el exvocalista de Hermanos Yaipén, protagonizaron una nueva polémica en redes sociales. Durante la promoción del video ‘No se vale’, el cantante norteño dijo que Giuseppe no debería hablar mal de él y debería ser más agradecido porque lo ayudó en un momento difícil.



Giuseppe Horna le respondió a Luis Manuel Valdiviezo



Giuseppe Horna, quien hasta hace unos meses fue parte de Hermanos Yaipén, utilizó su cuenta de TikTok para expresar su molestia por las declaraciones de Luis Manuel. Asimismo, invitó a sus fans a que se conecten a su live para aclarar unos puntos con él.

Según reportó Kalú ProStudio, Giuseppe Horna sostuvo en su live que Luis Manuel se expresó mal de él, al decir que con su sueldo que percibía en Hermanos Yaipén sacaba a pasear a sus perros. “La gente no sabe que él primero habló de tu sueldo”, dijo el productor a Valdiviezo.



¿Qué le respondió Luis Manuel Valdiviezo a Giuseppe Horna?



Tras el live de Giuseppe Horna en TikTok, Luis Manuel Valdiviezo se conectó al live de Kalú ProStudio para responderle al intérprete de ‘Mix Juan Gabriel’. Según indicó, le molestó que Giuseppe haya hablado mal de él, a pesar de que lo ayudó en un momento difícil de su vida.

Luis Manuel Valdiviezo aclaró que el clip que molestó a Giuseppe no era para él. “Se trataba de la promoción del video de la canción ‘No se vale’, porque no se vale lo que me hiciste”, manifestó. Entonces, como un desconocido empezó a insultar a los demás integrantes de los Hermanos Yaipén, el norteño respondió de manera contundente: “no te olvides que en algún momento te apoyé”.

¿Cómo empezó la disputa entre Luis Manuel Valdiviezo y Giuseppe Horna?



En el 2023, Luis Manuel Valdiviezo y Giuseppe Horna sorprendieron al participar en ‘La voz Perú’, donde el norteño salió como vencedor, de la mano de Mauricio Mesones. Antes de que se anunciara al ganador, Horna dio a entender que hubo una especie de 'preferencia', puesto que el premio se disputaría entre un cantante de cumbia de un conocido grupo y la corista de una exjurado.



“‘La voz Perú’ fue grabado porque no había permiso de que entre el público. Grabamos cuatro finales”, explicó Valdiviezo. “Si el Perú quiere que alguien lo gane, lo gana. ¿Qué puedo hacer yo si otras personas no lo pudieron lograr? No es mi culpa”, añadió.

Luis Manuel Valdiviezo feliz de grabar con Hermanos Yaipén



Tras la salida de Giuseppe Horna, los Hermanos Yaipén sorprendieron al anunciar a Luis Manuel Valdiviezo como el nuevo integrante de la orquesta. Ese mismo día, la agrupación indicó que el joven iba a tener la oportunidad de grabar su primer tema, hecho que no pudo con el Grupo 5, a pesar de los años allí. Sin embargo, lo que pocos sabían es que el norteño iba a grabar ‘No se vale’, tema que con anterioridad fue grabado por Giuseppe, pero no salió a la luz por su repentina salida.

“Feliz de tener esta oportunidad de grabar. El tema ya estaba grabado, pero él se fue. Y, en estos dos años que estuve de para, tres me propusieron (contratar), pero en el tercero recién acepté porque ya me sentía preparado para regresar a los escenarios. Me siento feliz con la delantera que estoy compartiendo”, dijo en dicho live.