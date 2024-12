Jazmín Pinedo revela su secreto para hacer funcionar su relación a distancia: "No es fácil"

La popular conductora de televisión Jazmín Pinedo vive una nueva etapa sentimental al lado de su novio, el empresario uruguayo Pedro Araujo. A pesar de la distancia que los separa, la 'Chinita' confiesa que han encontrado herramientas efectivas para mantener viva su relación.

Además, la expareja de Gino Assereto aclaró, en una reciente entrevista, que la idea de recibir un anillo de compromiso no es algo que forme parte de sus planes. "Nunca he sido esa clase de mujer que te pide el anillo y me ruegas que me case contigo", aseguró, reafirmando su independencia y enfoque en fortalecer su relación.

Jazmín Pinedo revela su secreto para mantener su relación a distancia

Desde que Jazmín Pinedo confirmó su romance con Pedro Araujo, no ha dudado en expresar cómo trabajan juntos para mantener su amor a distancia. "Ahí voy, estoy tratando de mantenerla de la mejor manera. No es fácil, pero creo que en mi caso, en mi situación, tengo muchas herramientas, al igual que mi pareja para estar, como siempre, en contacto", declaró.

En la misma entrevista, Jazmín Pinedo fue consultada sobre temas más profundos relacionados con el amor y el perdón. Al ser cuestionada si perdonaría una infidelidad, respondió contundentemente: "No. Igual nunca me he visto en una situación tan complicada como las que vemos últimamente, y es difícil dar una opinión cuando no vives eso. Hoy te diría que no hay manera".

Jazmín Pinedo y Pedro Araujo. Foto: Instagram

¿Cómo se conocieron Jazmín Pinedo y Pedro Araujo?

Jazmín Pinedo y Pedro Araujo comenzaron su historia de amor de manera casual. Ambos se conocieron durante la boda de Xiomara Pinedo, hermana menor de Jazmín, celebrada en octubre de 2022. "Él es familiar del esposo de mi hermana. Empezamos hablando como amigos, pero luego las cosas fluyeron", reveló la conductora.

Pedro Araujo, de 32 años, es un empresario uruguayo procedente de Ocean Park, Maldonado. Su discreción y profesionalismo lo han mantenido alejado del mundo del espectáculo, aunque Jazmín Pinedo no duda en destacar sus cualidades. "Él no es actor, no tiene nada que ver con este medio. Su rubro es totalmente diferente", explicó Pinedo, quien en un principio intentó mantener su relación en privado.