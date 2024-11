Durante una reciente emisión televisiva, Jazmín Pinedo no pudo ocultar su sorpresa al escuchar una inesperada confesión de Gino Assereto, su expareja y padre de su hija. El modelo y ex chico reality reveló en un emotivo mensaje que ha atravesado momentos de dolor en el ámbito sentimental, algo que hasta entonces era desconocido por la mayoría de sus seguidores y también, aparentemente, por la propia Pinedo.

La revelación se dio en el contexto de la próxima participación de Gino en el show musical 'Hombres a la Plancha', una producción en la que interpretará canciones románticas y donde, según el propio Assereto, muchas de las letras tocan recuerdos personales. En sus declaraciones, el ex chico reality confesó que su dolor en el amor ha sido una fuente de aprendizaje y que hoy lo inspira a expresar esos sentimientos en el escenario.

¿Cuál fue la confesión de Gino Assereto?

Gino Assereto, conocido por su trayectoria en el mundo del entretenimiento, sorprendió a sus seguidores y a su excompañera Jazmín Pinedo al abrirse sobre sus experiencias sentimentales. Assereto reveló que, a lo largo de su vida, ha atravesado diversas etapas de sufrimiento amoroso y que esta vulnerabilidad es parte de su carácter desde muy joven.

"Ahora entiendo el motivo por el cual he sufrido bastante en el amor. Desde muy pequeño, siempre he sido bien bobo, siempre he sido sentimental", comentó el modelo en una entrevista reciente.

En sus declaraciones, Gino Assereto explicó que esta naturaleza sentimental le ha generado momentos difíciles en sus relaciones, algo que, según él, cobra sentido ahora que ha decidido expresar esas experiencias a través de la música. La oportunidad de participar en 'Hombres a la Plancha' representa, para el exchico reality, un espacio donde puede conectar con el público y, al mismo tiempo, con sus propias vivencias.

“Ahora ya comprendo por qué tuve que pasar por todo eso; ya Diosito tenía para mí planeado este show musical y las canciones es simplemente hacer click con los recuerdos del pasado y engancharme con las canciones que hoy interpreto, las cuales amo. Están increíbles”, confesó el ex chico reality, entusiasmado por su próximo proyecto.

Jazmín Pinedo queda sorprendida por confesión de Gino Assereto

La reacción de Jazmín Pinedo ante las declaraciones de Gino Assereto fue inmediata. La conductora de televisión se mostró notablemente sorprendida y confesó no tener idea del sufrimiento que su expareja había experimentado en el ámbito amoroso. “Lo que uno se entera. Yo no sabía que Gino había sufrido tanto. Te juro, me acabo de enterar”, expresó Pinedo, quien no ocultó su sorpresa ante las palabras de Assereto.