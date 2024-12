La actriz Francisca Aronsson reveló que vivió un incómodo momento en el cumpleaños de Cristopher Puente Viena, conocido como Cristorata. Durante la fiesta, transmitida en vivo, coincidió con Marina Gold, actriz de cine para adultos, en un encuentro que no tardó en captar la atención en redes sociales. La protagonista de 'Pituca lsin lucas', quien ha sido vinculada sentimentalmente con el streamer anfitrión en varias ocasiones, reveló que vivió un momento incómodo durante la interacción.

El evento, que reunió a diversos creadores de contenido, incluyó un intercambio de comentarios entre ambas actrices que, aunque inicialmente pareció sarcástico, Aronsson calificó posteriormente como incómodo. Según declaró en una entrevista con una radio local, en el que aseguró prefiere proteger su imagen profesional, alejada de polémicas y escándalos.

¿Qué pasó entre Francisca Aronsson y Marina Gold?

Durante la celebración del cumpleaños número 21 de Cristorata, ecelebrado el 7 de didicembre, Francisca Aronsson y Marina Gold intercambiaron comentarios que generaron un ambiente de tensión. La actriz de cine y televisión, quien ha mantenido una imagen pública alejada de los escándalos, se mostró firme al expresar su postura.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando la actriz de contenido para adulto preguntó si Aronsson había investigado su trabajo, a lo que esta última respondió con ironía y una sonrisa. “Actúas muy bien. ¿Tú has visto el mío?”, obteniendo un breve “no” por respuesta de parte de Marina Gold.

Aunque ambas intentaron mantener un tono ameno, la tensión fue evidente. Marina Gold incluso comentó durante un streaming posterior que todo fue un montaje para entretener. “Hay gente que me dice que la ‘Pecas’ (Aronsson) me tiene celos. Eso es puro show. No fue nada real, no nos estábamos picando en la vida real”. Sin embargo, Francisca Aronsson desmintió esta versión, asegurando que su incomodidad fue genuina.

¿Por qué Francisca Aronsson no quiere que la relacionen con Marina Gold?

En sus declaraciones a una radio local, Francisca Aronsson dejó claro que su incomodidad radica en proteger la reputación que ha construido durante su carrera. La actriz enfatizó que respeta la trayectoria de Marina Gold, pero no desea que su imagen pública, libre de controversias, se vea asociada a la industria del cine para adultos.

“Me cae increíble, pero lo que ella hace no va con mi imagen”, comentó Aronsson, quien también destacó que su trayectoria profesional está enfocada en un rubro completamente distinto. A pesar del incidente, aseguró que no guarda rencor y que prefiere evitar profundizar en el tema para no generar más polémica.