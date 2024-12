La actriz y exchica reality Yiddá Eslava se mostró visiblemente afectada al hablar con la prensa sobre el reciente enfrentamiento que protagonizó con Julián Zucchi en plena vía pública. La controversia, que ha acaparado la atención mediática, la llevó a pronunciarse desde la comisaría de Magdalena, donde dejó claras sus preocupaciones sobre el impacto que este escándalo podría tener en su vida laboral y económica.

Yiddá Eslava se quiebra tras pelea pública con Julián Zucchi

En declaraciones a los medios, Yiddá Eslava aseguró que las nanas de sus hijos debían acompañar a Julián Zucchi en un viaje que él realizó a Ica, como parte de un acuerdo previo entre ambos. Para respaldar sus afirmaciones, presentó chats que evidenciaban la coordinación establecida. Según la actriz, esta condición fue planteada debido a la seguridad y necesidades de sus hijos.

"Yo no he hecho nada, todo estaba coordinado con él. Pónganse en mi lugar, soy madre y estoy velando por el bienestar de mis hijos. No es justo que me hagan pasar por esta situación", expresó entre lágrimas.

Yiddá también reveló su temor de que esta controversia afecte su carrera profesional y los ingresos económicos con los que mantiene a sus hijos. "¿Ahora qué? ¿Me tengo que quedar sin trabajo cuando no he hecho nada? Esto son escándalos y me parece injusto. Yo estoy en mi casa tranquila", declaró en entrevista con el programa 'Amor y fuego'.

La actriz destacó que, como madre, asume en su totalidad los gastos de crianza y educación de sus hijos, incluyendo los sueldos de las nanas y otras necesidades. “Yo me rajo y pago a dos personas para que me ayuden. No soy loca, no quiero trabajar de más, pero estoy cansada”, enfatizó.