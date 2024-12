Yiddá Eslava y Julián Zucchi protagonizaron un intenso enfrentamiento en plena vía pública, dejando a los testigos sorprendidos. La discusión, que incluyó gritos y forcejeos, ocurrió frente a sus hijos menores y fue captada por cámaras de seguridad. En los videos, se observa a Zucchi arrastrando a una de las nanas de sus hijos desde su auto en movimiento, lo que aumentó la gravedad del altercado. Este incidente fue reportado por el programa 'Amor y fuego', que reveló que ambos estuvieron en la comisaría poco después del enfrentamiento.

Posteriormente, Julián Zucchi afirmó que no estaba enterado de que las nanas viajarían con él y su familia, acusando a Eslava de ponerle "trabas" para ver a sus hijos y de maltrato psicológico.

Yiddá Eslava rompe su silencio sobre altercado con Julián Zucchi

Horas después del incidente, Yiddá Eslava mostró pruebas que contradicen las declaraciones de Zucchi. La actriz reveló chats donde se evidencian los acuerdos sobre la presencia de las nanas y explicó que su hijo mayor, quien tiene autismo, requiere acompañamiento constante según recomendación psicológica. Eslava señaló que su preocupación surgió al recibir una llamada de la recepción de su edificio, alertándola de que Zucchi estaba arrastrando a una de las nanas desde su auto.

Además, Yiddá denunció que Julián no cumple con la manutención de sus hijos desde su separación hace un año, asumiendo ella sola todos los gastos, incluidos los sueldos de las nanas y las terapias de sus hijos. “Sigue en juicio, el proceso es larguísimo. Más de ocho meses sin manutención, el juez tuvo que obligarlo a que se haga cargo y ni siquiera cumple con lo que el juez le pidió”, declaró entre lágrimas. Eslava también expresó su temor de perder el apoyo de las marcas con las que trabaja debido a este escándalo.

“Yo solo le pedí que se vaya con las nanas de viaje para mi tranquilidad, porque hay unos temas ahí que yo no me sentía segura”, afirmó Yiddá, mostrando audios y chats que evidencian el conocimiento y acuerdo de Zucchi sobre la situación. La actriz insistió en que su única condición era la seguridad de sus hijos y que las nanas viajaban con ellos por recomendación profesional. “He coordinado con él de la mejor manera, he demostrado que no estoy mintiendo en nada”, concluyó Eslava, subrayando la necesidad de hablar con la verdad y no callar más.