Yiddá Eslava y Julián Zucchi protagonizaron un violento enfrentamiento en plena vía pública, sorprendiendo a los testigos. La discusión, que incluyó gritos y forcejeos, tuvo lugar frente a sus hijos menores y fue captada por cámaras de seguridad. En los videos, se puede ver al argentino arrastrando a una de las nanas de sus hijos mientras su auto estaba en movimiento, lo que intensificó la situación. El programa 'Amor y fuego' informó que ambos estuvieron en la comisaría poco después del altercado.

Yiddá Eslava muestra potentes chats tras pelea con Julián Zucchi

Horas después del altercado, Yiddá Eslava presentó pruebas que contradicen las declaraciones de Julián Zucchi. La actriz compartió conversaciones en las que se evidencian acuerdos sobre la presencia de las nanas y explicó que su hijo mayor, quien tiene autismo, necesita acompañamiento constante, según lo recomendado por su psicólogo. Sumado a ello, la actriz indicó que su preocupación aumentó al recibir una llamada de la recepción de su edificio, informándole que el argentino estaba arrastrando a una de las nanas desde su auto.

"Referente a tu viaje a Ica, te vuelvo a repetir que pases a recogerlos a las 9:30 a.m., que es una hora más prudente y los chicos estarán listos con las nanas, que es lo único que te pido para que viajes", decía uno de los chats que Yiddá Eslava le mandó a Julián Zucchi.

"Por favor, me comentas, no es mucho lo que te pido, pero como madre es la única garantía que tengo que las cosas funcionen en bienestar de mis hijos y mi tranquilidad de que van a regresar y no te los vas a quedar como me amenazaste hace algunos minutos", decía otro chat. Ante esto, Julián Zucchi le respondió como un "ok", lo que probaría que sabía que las niñeras lo acompañarían en el viaje, algo que él negó inicialmente.