En medio de la polémica entre Julián Zucchi y Yiddá Eslava, la madre del actor, María Laura Zucchi, se pronunció públicamente para defender a su hijo tras el altercado ocurrido en plena vía pública. María Laura utilizó sus redes sociales para compartir chats privados de la pareja y acusó a Yiddá de tergiversar los hechos y presentar una versión distorsionada de la realidad.

Mamá de Julián Zucchi filtra chats privados y expone a Yiddá Eslava

Según la madre de Julián Zucchi, la intervención policial registrada durante el incidente fue solicitada por el propio argentino, quien, siguiendo las recomendaciones de su abogada, pidió la presencia de las autoridades. Esto se debió, según ella, a que Yiddá Eslava presuntamente se habría negado a permitirle llevarse a los niños, lo que derivó en el enfrentamiento.

Pero la cosa no quedó ahí, sino que la mamá del intérprete gaucho se volcó a su cuenta oficial de Instagram donde filtró chats privados entre Julián Zucchi y Yiddá Eslava, donde se demostraría que la actriz pondría trabas para que su expareja vea a sus hijos.

Madre de Julián Zucchi acusa a Yiddá Eslava de no dejar al argentino ver a sus hijos. Foto: María Laura Zucchi/Instagram

"No verás a los chicos hasta la conciliación, esto fue demasiado", afirmó Yiddá Eslava en uno de los mensajes. Por otro lado, la madre de Julián acompañó el mensaje con un fuerte mensaje: "¡Estoy muy cansada! ¡En verdad llegó el momento de decir todo! ¡Si no lo hace Julián, lo voy a hacer yo!".

En otro mensaje, Yiddá Eslava le habría escrito a Julián: "Mañana no duermen contigo, Julián. No confío en ti para nada". Esto pese a que la excombatiente tendría un show pactado en esas horas, por lo que habrían pactado que Zucchi se quedara con los menores. "¿En qué no confías? ¿En cómo van a estar mis hijos conmigo? ¿Por qué haces esto? ¿Eso no es jugar con los chicos o extorsionarme con ellos?", arremetió el argentino en la conversación filtrada.