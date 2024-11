Aunque en su momento Julián Zucchi y Priscila Mateo señalaron que eran ‘salientes exclusivos’, una modelo de OnlyFans acaba de exponer las conversaciones ‘hot’ que tuvo con el argentino este año, en donde él le coqueteaba. Esto habría ocurrido cuando el actor mantenía un vínculo con la exreportera de Magaly Medina, pero al mismo tiempo le ‘tiraba maicito’ a dicha señorita.

Julián Zucchi jugaba a doble cachete



En la última edición de ‘Magaly TV, la firme’, Raiza Martínez compartió conversaciones subidas de tono con Julián Zucchi de este año, donde evidenció que el actor tenía un gran interés en conocerla, a pesar de que estaba saliendo con la reportera Priscila Mateo. La modelo de OnlyFans explicó que esto comenzó a principios de año.



Raiza Martínez mostró al programa de la ‘Urraca’ los intentos de seducción de Julián Zucchi, destapando los constantes mensajes que él le mandaba por Instagram y luego a través de WhatsApp. El actor reaccionaba constantemente a los videos ‘hot’ que la modelo subía en sus plataformas, para luego proponerle encuentros privados en su departamento.

“Julián ha estado pendiente de mis videos desde enero, reaccionaba con corazones y siempre estaba al tanto de mis publicaciones más provocativas”, detalló la modelo de OnlyFans, que además reveló que Julián Zucchi, estando con Priscila Mateo, no dejaba de buscarla y coquetearle.



¿Qué decían los mensajes que le mandó Julián Zucchi?



Según las conversaciones que Raiza Martínez compartió, Julián Zucchi le mandaba mensajes ‘hot’ para preguntarle cómo podía hacer para ver los contenidos que hacía. La modelo dejó en claro que siempre le mandaba mensajes, a pesar de que salía con la reportera.

“Me ponía cosas como ‘¿cómo hago para ver eso en vivo?’, en junio, mientras yo ya sabía que él estaba con la reportera”, agregó la joven. Lo más impactante fue cuando Julián Zucchi, el pasado 4 de junio, le propuso grabar material juntos en su estudio.



Julián Zucchi coqueteaba con modelo de OnlyFans mientra salía con Priscila. Foto: Magaly ATV

“Abajo de mi depa tengo mi propio estudio, ahí te puedo grabar contenidos (...) Mándame una más y me duermo (...) Qué locura, me dan muchas ganas, el sábado te voy a llenar de preguntas”, fueron algunos de los mensajes que le habría mandado el actor. En aquella época, Julián Zucchi aún era pareja de la reportera Priscila Mateo, pero eso no impidió que mostrara interés por la modelo de OnlyFans.