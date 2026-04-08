Pedro Castillo reaparece en audiencia judicial y le cortan el micrófono tras reiterar respaldo a Roberto Sánchez

El expresidente Pedro Castillo, encarcelado tras ser hallado culpable de conspiración por el intento de golpe de Estado ejecutado durante su gobierno, reapareció en una audiencia judicial. Su intervención se dio en el marco del proceso que se sigue en su contra por su presunta pertenencia a una organización criminal. Durante su participación, Castillo aprovechó para ratificar su respaldo a la candidatura presidencial de Roberto Sánchez por el partido Juntos por el Perú (JPP).

‘El pueblo necesita una verdadera justicia. Esto solo va a cambiar cuando, el domingo 12 de abril, el pueblo peruano haga una elección correcta marcando el símbolo de JP’, dijo antes de ser interrumpido por la sala. El juez encargado, Juan Carlos Checkley, señaló que se cortaba su participación debido a que la estaba utilizando para referirse a temas políticos.

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Pedro Castillo respalda la candidatura de Roberto Sánchez

No es la primera vez que el exmandatario hace público su respaldo a la candidatura de Roberto Sánchez. Desde el inicio de la campaña, Castillo ha sostenido que Sánchez es quien ‘representaría’ sus intenciones políticas en estas elecciones generales.

‘Entregué mi sombrero a nuestro candidato presidencial Roberto Sánchez para que, en mi representación, recorra la Ruta Castillista rumbo a Palacio de Gobierno. Hoy me ratifico en esa decisión y agradezco al pueblo peruano por respaldar abrumadoramente al candidato que me representa, Roberto Sánchez’, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) el expresidente.

El respaldo de Castillo a Sánchez también ha sido cuestionado por algunos sectores de izquierda, que recordaron que el actual congresista se abstuvo al momento de votarse la moción de vacancia contra el propio Castillo.