Yiddá Eslava, conocida por su participación en 'Combate' y su carrera como actriz, sorprendió a sus seguidores con un emotivo video en Instagram. En esta publicación, la expareja de Julián Zucchi se mostró al natural, sin filtros ni maquillaje, compartiendo una sinceridad inusual en sus redes. "En las redes estamos acostumbrados a ver a la gente feliz, pero ya no quiero hacer eso", confesó, sugiriendo que su vida real dista mucho de la imagen que proyecta.

Con lágrimas en los ojos, Yiddá reveló que lleva varios meses enfrentando problemas personales que han impactado su bienestar emocional. A pesar de su sufrimiento, la exchica reality se comprometió a seguir adelante por ella y sus hijos, lo que plantea interrogantes sobre el trasfondo de su lucha.

Yiddá Eslava hizo impactantes confesiones en sus redes sociales

En su emotivo mensaje, Yiddá Eslava explicó cómo ha sentido la presión de mantener una imagen feliz en redes sociales, a pesar de las dificultades personales que enfrenta. "Me están pasando cosas desde hace bastantes meses y me caigo y me levanto, pero hoy me levanté y dije: ‘no voy a vencerme’. Pero quiero que me vean así, con los ojos sinceros, he decidido no usar filtro", expresó. Esta sinceridad fue un llamado a sus seguidores a no rendirse ante las adversidades.

En un momento significativo, Yiddá también reflexionó sobre su papel en redes sociales. "Sentía que tenía que entretener a la gente en las redes. A mí también me pasan mier*** grandes como las de un elefante y desde hace varios meses. Cuesta levantarse, pero levántate", compartió, sugiriendo que muchos pueden relacionarse con su experiencia.

Yiddá Eslava habla sobre la manipulación emocional que vivió con Julián Zucchi

Hace semanas, en el podcast de Magaly Medina, Yiddá Eslava reveló con sinceridad cómo, durante años, sufrió manipulación emocional por parte de Julián Zucchi. Según sus palabras, esta manipulación estaba envuelta en comentarios que apelaban al sacrificio y a la culpa. “Me decía ‘me quedé aquí por ti’, y yo, en lugar de cuestionarlo, me sentía culpable”, confesó la actriz.

Estas palabras reflejan una relación marcada por el control emocional, lo que llevó a Eslava a sufrir episodios de ansiedad severa. Durante su relación, Yiddá experimentó una gran presión psicológica que no solo afectó su autoestima, sino también su salud física. La actriz mencionó que llegó a aumentar 20 kilos durante los momentos más complicados de su vida en pareja. Sin embargo, el diagnóstico de autismo le permitió reevaluar su situación y recuperar el control sobre su vida emocional.

