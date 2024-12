Patricio Parodi ha dado mucho de qué hablar en los últimos días tras ser captado en un evento de alto perfil, donde su actitud cercana y cariñosa con una mujer generó especulaciones sobre su vida amorosa. Tras su ruptura con Luciana Fuster, muchos se preguntan si el guerrero está listo para una nueva relación. Los videos de este encuentro muestran a Parodi en una actitud que parece dejar claro que está disfrutando de su soltería, pero, ¿quién es la mujer que lo acompañó durante toda la noche?

En el evento Cochinola 2024, realizado durante el fin de semana largo, Patricio Parodi fue grabado en un box junto a varios amigos y bellas mujeres. En uno de los videos más reveladores, se observa a Parodi abrazando a una joven de la farándula, quien le habla muy cerca y lo acaricia de manera muy confiada. Aunque no se sabe si esta cercanía es solo parte de la diversión de la fiesta, las imágenes han dejado mucho que pensar.

Patricio Parodi disfruta su soltería en conocido evento

La joven que captó la atención de Patricio Parodi en este evento es Alessandra Lama, una exparticipante de 'EEG', quien en otros momentos de la noche estuvo muy cerca del ex chico reality. Aunque ambos compartieron algunos momentos de complicidad, las imágenes mostradas no revelan si esa cercanía es indicio de un romance. Sin embargo, la actitud de Lama durante el evento sugiere que podría haber interés, aunque Parodi parece estar disfrutando de su 'prime' como soltero y no prestó demasiada atención a los intentos de la exchica reality por llamar su atención.

Patricio Parodi rompe su silencio sobre la relación entre Luciana Fuster y Juan Morelli

Hace unas semanas, en una entrevista con el programa + Espectáculos, el modelo se animó a hablar sobre la relación entre Luciana Fuster y Juan Morelli. “Yo nunca me meto en líos de terceros. Solo hablo de mí. Estoy bien con todo el mundo”, respondió Parodi, visiblemente incómodo, a lo que el reportero insistió con el tema. “(¿Le envías buenos deseos a Luciana?) “A todos, no quiero generar nada. Siempre voy a enviar buena vibra, amor y paz para todo el mundo”, contestó con una sonrisa tímida. Por otra parte, descartó por el momento la idea de retomar una relación sentimental tras su ruptura con Luciana Fuster. “Estoy tranquilo, conociendo personas, saliendo a divertirme”, compartió Patricio en América TV.