El reconocido humorista peruano Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, salió al frente para desmentir una ola de rumores que aseguraban su fallecimiento. A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, el también músico declaró estar “vivito y coleando” y pidió a sus seguidores no creer en las noticias falsas que circulan en redes sociales.

“Para todos los fans del mundo de Melcochita, no le hagan caso a gente mala que me mata a cada rato. Estoy vivo y disfrutando de la vida”, manifestó el cómico en un tono enérgico. Este anuncio fue bien recibido por su público, quienes no dudaron en enviarle mensajes de apoyo y muestras de cariño en los comentarios.

Melcochita manda fuerte mensaje tras rumores sobre su muerte

Melcochita, una de las figuras más queridas del entretenimiento peruano, se pronunció tras la viralización de un rumor que afirmaba que había fallecido. Según explicó, estas noticias falsas no solo generan preocupación en sus seguidores, sino también en su familia que reside fuera del país.

En su mensaje, el actor cómico no solo desmintió los rumores, sino que también aprovechó la oportunidad para expresar su amor y gratitud hacia su familia, especialmente a aquellos que se encuentran en el extranjero. “Quiero decirles a los que están en el extranjero, a mi familia, que no se preocupen. Estoy sano y seguiré viviendo por mucho tiempo. Hay Melcocha para rato”, afirmó el artista de 87 años. Su declaración llegó acompañada de una crítica hacia las personas que difunden este tipo de información, calificándolas de “gente mala”.

Varios de sus seguidores reaccionaron con sorpresa ante la aclaración del humorista, esposo de Monserrat Seminario, y recibieron con alivio y optimismo la confirmación de su buen estado de salud, despejando cualquier duda sobre posibles complicaciones médicas en la actualidad.