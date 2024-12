Mónica Sánchez, una de las actrices más queridas por los seguidores de 'Al fondo hay sitio', recientemente abrió su corazón sobre su icónico personaje de 'Charito'. Después de varios años de interpretar a la entrañable mujer de la familia Gonzáles, su salida de la serie dejó una marca en los fanáticos que lamentaron la partida de uno de los rostros más emblemáticos de la serie. No obstante, en su más reciente entrevista, Sánchez reveló detalles inéditos sobre cómo se sintió al interpretar este papel y las razones detrás de su despedida.

Mónica Sánchez comenta sobre su personaje de 'Charito'

En el adelanto del podcast 'La Lengua', la actriz reflexionó sobre el desarrollo de 'Charito' y cómo su rol estuvo condicionado por un estereotipo machista. Aseguró que, al principio, su personaje no tenía un rumbo claro y solo reaccionaba a las situaciones de los demás. “Al comienzo era un personaje que no tenía iniciativa propia, sino que estaba en función de reaccionar a lo que le pasaba a los demás”, señaló Mónica Sánchez. Esta reflexión la llevó a cuestionar la imagen que 'Charito' representaba y cómo, con el tiempo, esto la afectó profundamente.

Mónica confesó que, antes de abandonar la serie, ya había procesado su salida, pero admitió que había momentos en los que no podía distinguir entre Charito y su propia personalidad. “Mi identidad era más Charito que Mónica”, afirmó. Esta confesión demuestra cómo el vínculo con su personaje fue tan profundo que, en ciertos momentos, llegó a ser difícil separarlo de su vida cotidiana.

Novio de Mónica Sánchez cuenta cómo se enamoró de ella

Hace unas semanas, durante una entrevista en el programa 'Más espectáculos', el actor argentino Daniel Sacro compartió detalles desconocidos de cómo comenzó su romance con Mónica Sánchez, resaltando que lo que los unió fue una conexión genuina y sin prejuicios. "Yo no sabía que ella, era ella. Cuando nos conocimos, yo no sabía el background que por ahí ustedes sí. Entonces, eso hizo que la conozco de manera inocente, desde otra mirada. Básicamente, primero, yo no voy a engañar, para mí empieza con lo visual, con lo que te atrae y lo que pasa es que es un milagro el amor, porque después de que te atrae, tienes que ver que otras cosas van sucediendo para mantener eso", indicó Sacro.