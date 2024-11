En una emotiva declaración que sorprendió a todos, Daniel Sacro, el novio de la reconocida actriz Mónica Sánchez, reveló en vivo los detalles más íntimos de su relación. Durante una entrevista reciente en el programa 'Más espectáculos', el actor argentino compartió cómo fue el momento en que conoció a Mónica y lo que realmente lo cautivó de ella. "La conocí de manera inocente", confesó Daniel, quien explicó que la conexión entre ambos fue algo natural y genuino desde el primer encuentro, ya que él no tenía conocimiento de la trayectoria artística de la popular 'Charito'.

El romance entre Daniel Sacro y Mónica Sánchez ha sido un tema recurrente en los medios, especialmente después de que ambos se mostraran muy enamorados en su última aparición juntos. A través de sonrisas y miradas cómplices, dejaron claro que su relación va más allá de lo superficial, destacando la autenticidad y la cercanía que han logrado construir como pareja.

Novio de Mónica Sánchez grita su amor y cuenta cómo se enamoró de ella

Durante una entrevista en el programa 'Más espectáculos', el actor argentino compartió detalles desconocidos de cómo comenzó su romance con Mónica Sánchez, resaltando que lo que los unió fue una conexión genuina y sin prejuicios. A pesar de la fama de Mónica en el mundo del entretenimiento, Daniel Sacro reveló que al principio no sabía quién era ella, lo que le permitió conocerla de una manera más auténtica y sin las expectativas que suelen generarse alrededor de una persona conocida.

"Yo no sabía que ella, era ella. Cuando nos conocimos, yo no sabía el background que por ahí ustedes sí. Entonces, eso hizo que la conozco de manera inocente, desde otra mirada. Básicamente, primero, yo no voy a engañar, para mí empieza con lo visual, con lo que te atrae y lo que pasa es que es un milagro el amor, porque después de que te atrae, tienes que ver que otras cosas van sucediendo para mantener eso", indicó Sacro.

El actor continuó hablando sobre cómo su relación con Mónica Sánchez ha crecido y evolucionado de manera natural, basándose no solo en la atracción inicial, sino también en una sintonía emocional y un sentido del humor compartido. "Lo que pasó es que tenemos el mismo sentido del humor, pensamos parecido, nos reímos de lo mismo, sufrimos con lo mismo y nos llevamos muy bien. Parece que una relación exitosa se basa en atraerse físicamente y emocionalmente", acotó.