La relación entre ambos ha estado marcada por diferencias a lo largo de los años, lo que añade un matiz especial a este gesto que tuvo Christian Yaipén en el concierto de aniversario del Grupo 5, que al parecer no fue del agrado de Magaly Medina.



El evento de 2023, que celebró los 50 años de la orquesta de cumbia, reunió a más de 40.000 asistentes que disfrutaron de los éxitos del grupo. Sin embargo, la dedicación de Yaipén a la conductora de ATV no pasó desapercibida, especialmente tras las críticas que ella le había hecho anteriormente.



¿Qué canción causó el ‘enojo’ de Magaly Medina?



En el concierto del 1 de abril de 2023, Christian Yaipén, acompañado por Mauricio Mesones, interpretó el tema ‘Metí mi pi/El pícaro’. Durante la actuación, el cantante modificó la letra para incluir un mensaje directo a Magaly Medina: “Yo tengo la, yo tengo la, yo tengo larga esperanza, de que Maga, de que Maga, de que Magaly me quiera”. Este momento generó una gran emoción entre los fans presentes, quienes aplaudieron la dedicación.

Tras este viral clip en redes sociales, Magaly Medina aprovechó su programa para resaltar que no tenía nada en contra de Christian Yaipén, pues incluso señaló: “Le agradezco la mención y al público asistente, que aplaudió y que festejó esa ocurrencia. Yo no tengo nada personal con ninguno de los artistas”.

Por otro lado, la conductora había criticado al cumbiambero por no devolver el saludo a una fan desde el bus del grupo, lo que ella consideró una falta de respeto. En respuesta a las críticas, el músico explicó que no pudo ver a la fan debido a las lunas polarizadas del vehículo, pero Magaly Medina no se mostró convencida y reiteró que debió haber sido más amable.

“Amigos, hoy estoy con el corazón partido. Lo que pasó fue lo siguiente. Veo un video en el que una señora está tocando: ‘Christian (en voz alta)’ y me acerco. Yo solamente sentía un ‘pam pam’ y me acerco; como no veía nada, cierro la cortina”, mencionó en sus redes sociales e hizo referencia a las lunas polarizadas del vehículo que no le habrían permitido ver con claridad.



Magaly Medina no cree en Christian Yaipén



A pesar de la respuesta recibida por Christian Yaipén, Magaly Medina se pronunció en su programa para expresar su escepticismo, afirmando que lo dicho era falso.

“Sí puedes ver hacia afuera, a mí no me va a venir a decir él que no se veía nada. Mueves tu manito, sacas una sonrisa y le agradeces. Hay que ser una persona agradecida. Hay que acordarse de que uno no es nadie sin su público... Luego quiso arreglar su forma tan despectiva de tratar a unas fans; él se justificó, pero su justificación es tonta y no es verdadera”, sentenció la ‘Urraca’ sobre el músico.