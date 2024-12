En la edición del viernes 6 de diciembre, Magaly Medina no dudó en dar su firme opinión luego de ver el íntimo regalo que Christian Cueva le dio a Pamela Franco. En su programa 'Magaly TV, la firme', la popular 'Urraca' tuvo duras palabras en contra del futbolista peruano e incluso llegó a comparar su situación sentimental con la cantante de cumbia, con lo que vivía junto a Pamela López en su matrimonio.

"Así no era con Pamela López. (...) Él quiere visibilizar que está enamorado. Quiere demostrarle a todo el mundo que está enamorado de esta mujer (Pamela Franco)", indicó Medina Vela, quien también tuvo fuertes comentarios contra la aún esposa del exfutbolista de Cienciano.

Magaly Medina se burla de Christian Cueva por tierno detalle a Pamela Franco

Christian Cueva sorprendió a todos sus seguidores al utilizar su cuenta oficial de Instagram para revelar una romántica sorpresa que tuvo con su ahora enamorada Pamela Franco. Mediante un tierno post, 'Aladino' expresó todo su amor por la cantante de cumbia peruana, sin embargo, este hecho no pasó desapercibido por Magaly Medina, quien, en la reciente edición de su programa 'Magaly TV, la firme', criticó con dureza al popular 'Aladino'.

"Ahora resulta que Cueva es un romántico, ahora es detallista, cuando no lo era cuando estaba casado con Pamela López. Así no era con Pamela López. Ella era la que tenía que conseguir los globitos, los corazones, ella era la encargada de hacer todo. ¿Y él? ¿Qué le daba a cambio? (...) Él ya no era dado a los detalles con Pamela López, pero ahora que tiene un nuevo amor, un nuevo entusiasmo, ahí sí hizo toda la producción", señaló Magaly Medina.

"Creo que acá, Pamela López, debió darse cuenta hace mucho tiempo que ese hombre no era recíproco con las demostraciones de amor que ella le daba y que él no respondía de la misma forma. Creo que para esas cosas nosotras las mujeres somos bastante instintivas. La frialdad es algo que no se puede disimular", acotó la figura televisiva de ATV.